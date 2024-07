Más de 700 mil mexiquenses son beneficiados con gratuidad en Mexibús y Mexicable: Semov

A dos semanas de que entró en vigor la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años: así como en los transbordos en el Mexibús y Mexicable en el Estado de México, más de 700 mil usuarios han sido beneficiados, informó Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov).

En conferencia de prensa destacó que cerrarán julio, es decir, el primer mes aplicando la medida en ambos sistemas de transporte masivo, con más el doble de mexiquenses beneficiados, es decir un millón 400 mil mexiquenses, quienes registrarán un importante ahorro económico en sus traslados.

“Lo que la gente que vive en los Suburbios, por ejemplo en Tecámac, pagaba por llegar hasta Indios Verdes, hasta 108 pesos máximo, si en línea o 54 pesos; hoy la gente paga 18 pesos máximo, se sube en Tecámac y ya no vuelve a pagar un transbordo”.

Fotos: Leticia Ríos

Aseguran gratuidad en medios de transporte del Edomex

El funcionario aseguró gratuidad en el Mexibús y Mexicable ha beneficiado más que muchos programas sociales, como Mujeres con Bienestar; porque las personas que más lejos viven, en lo suburbios de la ciudad, también son las que enfrentan una mayor marginación.

“Es un apoyo a las familia, brutal, más que un apoyo social, estamos ayudando más con esta política; porque un trabajador que anteriormente pagaba 54 pesos para llegar a Indios Verdes, ahora no paga nada, se sube el adulto mayor y no paga nada”.

“Tiene más impacto que mujeres por el bienestar, porque va realmente al bolso de la familia, esas 300 mil familias pagaban mínimo 9 pesos, y por el regreso, doble 18; ya les alcanza para un kilo de tortillas o fríjoles, es un tema que a las familias les va a ayudar de manera directa, porque ¿Quién vive más lejos en el Estado de México? La gente más marginada y vulnerable”.

El Secretario de Movilidad puntualizó que desde el primero de julio, cuando inició el servicio gratuito para adultos mayores, discapacitados y niños menores de cinco años, ha beneficiado a 302 mil personas; mientras que en el caso de transbordos se ha llegado a 389 mil mexiquenses.

Sibaja González señaló que donde más transbordos se registra es en la línea 1 de Central de Abastos, donde la gente prefería irse en la combi, porque les costaba solo 12 pesos.

Revisarán concesiones

El titular de Semov destacó que serán revisadas cuatro títulos de concesión del Mexibús Línea 1 y 2, porque no el gobierno estatal no paga por el número de personas que mueve este sistema de transporte masivo, si no por kilómetro recorrido.

“Se paga el kilómetro. Entonces para los concesionarios es un incentivo contrario, a ellos no les importa si van 50 o 10 usuarios, ellos cobran su kilómetro”.

Destacan servicio del Mexicable Foto: Especial

El funcionario explicó que, además en la línea 1 y 2, no solo está concesionado la operación de los camiones, también la infraestructura de todo el sistema, lo que ha ocasionado que se tenga un “servicio pésimo”, con estaciones sin luz y abandonadas; una situación que no se repite en otras entidades.

Mientras que en la línea 3 y 4 está concesionado solo el servicio, la infraestructura está a cargo del estado. Sibaja González precisó que actualmente casi 500 mil usuarios utilizan el Mexibús todos los días en la entidad.

