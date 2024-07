Examen Comipems: este es el significado de la sigla CDO

En determinados días de junio, miles de estudiantes de educación básica secundaria en la Ciudad de México rindieron el examen de admisión Comipems 2024. Es un paso muy importante para asegurar un lugar en la educación media superior. En estas semanas, aguardan los resultados de esta prueba determinante para el futuro de muchos jóvenes.

El próximo 9 de agosto, estarán los resultados del examen Comipems 2024. Deberán consultar en la gaceta virtual, en la App oficial del Comipems, a través de su sitio oficial y por medio de tu correo electrónico institucional de concurso. De ese modo, terminará con la incertidumbre de muchos estudiantes sobre su futuro educativo.

Conoce cuáles son los posibles resultados del examen Comipems. Fuente: Freepik

Conoce el significado de cada término junto con el resultado de tu examen

Faltan algunas semanas para que estén los resultados del examen Comipems 2024. Cuando llegue el 9 de agosto podrás consultar y allí aparecerán cinco posibles resultados de la prueba.

ASI: asignado, significa que el aspirante logró reunir suficientes aciertos en el examen para ingresar a las opciones que especificó.

SC: sin certificado.

NP: no presentó el examen.

B/I: baja por irregularidad.

CDO: Con derecho a otra opción

CDO es el resultado que se asigna a los estudiantes que no logran alcanzar el puntaje necesario para ser admitidos en alguna de las opciones que seleccionaron inicialmente en el examen. Es importante entender que puede resultar una oportunidad para explorar otras alternativas. Los alumnos que tengan dudas sobre el puntaje, -de la prueba Comipems-, requerido para la escuela solicitada puede hallarla información en la boleta-credencial o en la guía de instituciones que se les dio al principio del registro.

El 9 de agosto se darán a conocer los resultados del examen Comipems. Fuente: Pinterest

Existen dos razones principales por las cuales un aspirante puede recibir un resultado CDO del examen Comipems. Una es el puntaje insuficiente, algunos estudiantes no obtienen suficientes aciertos para ingresar a las instituciones de alta demanda como la UNAM o el IPN. La otra, la situación académica, es decir aquellos que no cumplen con los requisitos académicos específicos, como no haber concluido la secundaria a tiempo o tener un promedio inferior a 7.