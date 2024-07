AMLO manda al "carajo" al racismo en la Mañanera de hoy

“Al carajo con el racismo”, expresó el presiente Andrés Manuel López Obrador al considerar que es un absurdo y atraso porque no hay razas. Afirmó que “en vez de prestigio es sinónimo de ignorancia y no sólo eso, de falta de humanismo”.

“¿Qué es clasismo, qué es racismo, qué es discriminación? No, no, no, no. Cuando vean a un clasista, a un racista, si viene caminando en una acera, cámbiense, no se topen con él. La verdad, es una vergüenza eso, eso es que se creen de la moronga azul con ínfulas de superioridad”.

El presidente llamó a que se atienda constantemente a los jóvenes con más campañas de fortalecimiento de valores. Aseguró que si se impone por completo el individualismo, el egoísmo y el materialismo va a crecer el consumo de droga y va a crecer la violencia.

Invitó a realizar campañas para fortalecer los valores en la juventud

FOTO: Presidencia



“Tenemos que insistir en eso y atender mucho a los jóvenes, mucho, mucho, mucho a los jóvenes, porque nosotros tenemos problemas de inseguridad, de violencia, homicidios, pero no tenemos proporcionalmente hablando el mismo problema, el grave problema del consumo”, añadió.

Destacó que los mexicanos tenemos un pasado de muchos valores culturales, morales y espirituales.

“Si tenemos una familia integrada, si seguimos siendo fraternos como somos en lo familiar, si seguimos teniendo vida comunitaria como todavía hay en varios pueblos del país, si seguimos siendo buenos, vamos a seguir siendo felices y tenemos que insistir en eso y atender mucho a los jóvenes, mucho, mucho, mucho a los jóvenes, porque nosotros tenemos problemas de inseguridad, de violencia, homicidios, pero no tenemos proporcionalmente hablando el mismo problema, el grave problema del consumo”, apuntó.

