"Ya no se va a parar porque hay un mandato popular", César Cravioto sobre la reforma al Poder Judicial

César Cravioto, diputado electo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recientemente participó en un foro sobre la reforma al Poder Judicial, en el Teatro de la República en Querétaro, en el cual destacó el "gran interés de las personas" en torno a este tema trascendental para el futuro del país.

En entrevista con Blanca Becerril para el programa de Reporte H, que se transmite por Heraldo TV, César Cravioto destacó que es un error ver la iniciativa como una lucha entre poderes, ya que se trata mejorar uno de los pilares de nuestro país".

"Mucha resistencia proviene del miedo a perder privilegios dentro del Poder Judicial", señaló Cravioto, enfatizando la necesidad de una instancia que sancione las malas prácticas de jueces y magistrados.

Aclaró que la reforma busca no solo corregir casos de corrupción, sino también alinear las instituciones públicas con los deseos expresados por los 36 millones de votantes en las últimas elecciones.

César Cravioto recordó que el presidente ha buscado una reforma desde hace dos años, con el apoyo abrumador de la población en las urnas recientes.

Destacó además la importancia de escuchar y atender las demandas del pueblo, pero recordó que ya ha habido diálogos al respecto, sin embargo, enfatizó que ahora que la reforma se encuentra en la Cámara de Diputados, aún se podrán atender todas las mejoras que pudieran haber.

"Ahí con todo gusto, todas las mejoras a la propia iniciativa, que ya está en la Cámara de Diputados, pues serán retomadas, pero mejoras, no diciendo no que no pase la reforma o que no se haga la reforma, porque eso sí ya no se va a parar porque hay un mandato popular".