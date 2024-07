Con la Reforma Judicial buscamos liberar a la corte del Crimen Organizado: Ricardo Monreal

Luego de aseverar que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros no está sujeta a negociación, previo a participar en el Foro sobre la Reforma al Poder Judicial que se lleva a cabo en San Luis Potosí, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que de lo que se trata es de sacudir a la Corte de la influencia del crimen organizado y de los poderes fácticos.

“Si ya está involucrado, lo que queremos es sacudirlo de la influencia del crimen organizado, lo que queremos es que la Corte esté libre de cualquier influencia de intereses creados, de delitos de cuello blanco, de delincuentes del crimen organizado, de la influencia de poderes fácticos que deciden la venta de la justicia al mejor postor, eso creemos que se dará con una elección abierta y que el pueblo decida por sus jueces y juzgadores de manera universal y democrática”, apuntó.

Sigue leyendo:

Norma Piña pide a AMLO y Sheinbaum abrir diálogo sobre reforma judicial

Aseveró que es normal que exista oposición a la reforma, tanto en la misma Corte como parte de la sociedad civil que como minoría ven en riesgo sus privilegios; afirmó que no se verán afectados los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial, lo que sí sucederá con los de alto nivel y eso molesta a la jerarquía judicial, “pero vamos continuar porque fue un mandato popular que se expresó en las urnas el 2 de junio”.

Abundó que escucharán con respeto a todas las voces sin responder, pero que es inamovible que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular una vez consumada la reforma en septiembre, aunque aceptó que es susceptible de otros cambios producto de los foros que culminará en agosto en Sinaloa.

“El tema central es la elección de jueces, magistrados y ministros, ahí no somos sino firmes porque ese fue el mandato de la gente en las urnas, pero se pueden establecer filtros, modalidades, comisiones de evaluación, propuestas para mejorar el contenido de la reforma”, adujo.

La corte ha perdido imparcialidad, ha protegido a narcos y políticos indiciados: Santiago Nieto

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo afirmó que hay evidencias de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha perdido la imparcialidad a la que está obligada constitucionalmente y recordó que integrantes del Poder Judicial Federal han protegido a narcos y políticos corruptos como el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

Santiago Nieto

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“La Suprema Corte de Justicia ha perdido desafortunadamente la imparcialidad que es un principio constitucional establecido en el Artículo 100, los jueces deben ser independientes sí por supuesto, pero también deben ser imparciales, lo que estamos viendo, particularmente con la presencia de la ministra Norma Piña ha sido una Corte contraria al Poder Ejecutivo, es evidente que el Poder Judicial es contra mayoritario, es un Poder que tiene que controlar a los otros poderes, pero eso no significa que sea una oposición constante, absoluta y total como actualmente juega en contra del Ejecutivo federal”, expuso en entrevista antes de participar en el foro sobre la Reforma al Poder Judicial que se lleva a cabo en San Luis Potosí.

Santiago Nieto quien también fue procurador de Justicia del estado de Hidalgo y candidato de Morena al Senado por Querétaro dijo que como zar anticorrupción en la UIF pudo constatar cómo la justicia federal protegió a la delincuencia organizada, “me tocó llevar casos anticorrupción de jueces y magistrados federales que le daban amparos a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, que tenían 76 millones en sus cuentas que no podían comprobar, también me tocó la denuncia en contra de los jueces de Reynosa (Tamaulipas) que protegieron con dos amparos al hoy prófugo de la justicia (Francisco García) Cabeza de Vaca, que es algo que no podemos olvidar nunca y hay que exigirle al Poder Judicial que realice sus funciones con imparcialidad”, puntualizó.

El Poder Judicial perdió imparcialidad: Nieto

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En medio de protestas y acarreo Morena SLP organiza foro por Reforma Judicial

Con la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, Morena San Luis Potosí organizó un foro sobre la Reforma al Poder Judicial, donde representantes de organizaciones opositoras se manifestaron en contra a las afueras del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Con pancartas, el reducido grupo encabezado por el ex alcalde panista, Jorge Lozano Armengol y el presidente de la organización “Potosinos con Valor”, se apostó a las entradas del recinto universitario y minutos antes de que empezara el foro se retiraron.

Antes, al lugar arribaron camiones urbanos de pasajeros y de las unidades descendieron decenas de personas, la mayoría de la tercera edad, coordinadas por operadores de Morena. En entrevista, el exalcalde capitalino Jorge Lozano Armengol señaló que el actual gobierno federal ha estado protegiendo “a los narcos con abrazos y no balazos” y que con la reforma quieren tener jueces que los protejan.

Piden no al voto popular para la Reforma Judicial

Créditos: Pepe Alemán

“Hoy quieren que los criminales sigan siendo abrazados en lugar de que se cumpla la ley en contra de ellos, no queremos jueces elegidos por la ciudadanía, sería un fracaso para la justicia en este país”, indicó.

Añadió que se corre el riesgo de que los jueces que se postulen como candidatos pueden estar patrocinados por el crimen organizado, “eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, desde que tomaron posesión los han estado protegiendo”, adujo.

LA/TJM