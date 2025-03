Francisco Mieres: 16° Congreso de los Jóvenes brinda a estudiantes la oportunidad de convertirse en agentes de cambio

Francisco Mieres, presidente del comité organizador del 16° Congreso de los Jóvenes, habló sobre el foro llevará a cabo la Universidad Panamericana, los días 19 y 20 de marzo en el Hotel Camino Real. Y destacó que este congreso tiene una larga tradición dentro de la universidad y sus preparatorias, agregó que ha impactado en más de 20,000 jóvenes que han participado a lo largo de los años.

En entrevista para el programa de las “Noticias con Javier Alatorre", de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Francisco Mieres explicó que el propósito principal de este congreso es motivar a los jóvenes a actuar de manera diferente, a atreverse a ser agentes de cambio y a buscar una realidad mejor para quienes los rodean.

En esta edición vamos a recibir a alrededor de 1,300 jóvenes de toda la república, de diferentes escuelas, con diferentes estilos de pensamiento, con diferentes realidades y creo que eso es lo que hace este congreso tan especial que no es solamente ir a aprender, sino entre nosotros a escucharnos, complementarnos y no solo aprender de quienes están encima del arriba del escenario, sino aprender de tus compañeros, de los compañeros de otras escuelas que van, es algo muy interactivo”, explicó. Noticias Relacionadas Universidad Panamericana reconoce al Senador Enrique Vargas su intervención para dar solución al socavón

“Club América y Universidad Panamericana lanzan diplomado de gestión futbolística"

Imágenes de archivo del 15° Congreso de los Jóvenes organizado por la Universidad Panamericana. Créditos: Instagram 16cj_up

El presidente del comité organizador subrayó que esta convención busca transmitir la idea de que la juventud no es un obstáculo para lograr grandes cosas sino la mejor oportunidad para aprender, para empezar a actuar y, lo más importante, para equivocarse en el proceso de conseguir las cosas que desean. Añadió que la Universidad Panamericana busca que quienes impartan estas ponencias sea gente que se atrevió a empezar un cambio desde muy jóvenes para que cuenten su experiencia.

Que nos cuenten todas las veces que se equivocaron y como aprendieron de ello. Y escuchar creo que le da mucha tranquilidad a los jóvenes, escuchar una historia de éxito que un día fue como nosotros, un estudiante con ganas de hacer muchas cosas”, contó Francisco Mieres.

Informó que los jóvenes que estén interesado en asistir pueden ingresar a la página de Instagram del 16° Congreso de los Jóvenes, donde encontrarán toda la información indicó que también pueden escribir un mensaje a través de la página.

Finalmente, mencionó que a través de las dinámicas, de preguntas y respuestas, algunos alumnos se podrán subir al escenario con los ponentes. “A mí me tocó asistir a alguna edición pasada y lo que a mí me gustó mucho y lo que me marcó mucho fue que interactúas con todos los alumnos que asisten de todas partes de la República. No solo aprendes de los ponentes sino de quiénes te acompañan y quiénes están en la misma situación que tú”, añadió Francisco Mieres.