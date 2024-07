¿Qué pasó en el Arco Norte hoy, 12 de julio? Se llevan pantallas y licuadoras

Un accidente entre dos tráileres se registró sobre la carretera Arco Norte, a la altura del kilómetro 3, con dirección a Atlacomulco. Uno de los choferes de los camiones se encuentra prensado en la cabina, por lo que servicios de emergencia laboran en dicha vía, que se encuentra cerrada totalmente en ambas direcciones.

Debido a que uno de los vehículos pesados transportaba electrodomésticos, las personas que se encuentran en el lugar se llevaron pantallas, licuadoras y hornos de microondas, entre otras cosas que lograron rapiñar.

La autopista Arco Norte tiene una longitud de 226+400 km, rodea la Cd. de México cruzando las autopistas México-Morelia, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla. Ante el cierre de esta vía se recomienda utilizar el Circuito Exterior Mexiquense para quien se dirige a Atlacomulco.

COORDINADORA COMÚN CONTRA EL PORRISMO Y LA REPRESIÓN.

HORA: 16:30

LUGAR: Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria.

RUMBO A: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

MOTIVO: Exigen seguridad integral dentro y fuera de los planteles, la destitución de autoridades, erradicación de grupos porriles dentro de la institución educativa, reinstalación de estudiantes expulsados por su activismo dentro de la UNAM y cese a la criminalización de la protesta de los estudiantes.

CONCENTRACIONES:

TRABAJADORES DE LA ZONA OPERATIVA No. 4.

HORA: 07:00

LUGAR: Dirección de Educacion Primaria No. 5 en Calz. México Xochimilco y Forestal s/n., Col. Arenal Guadalupe, Alc. Tlalpan.

MOTIVO: Exigen la destitución de funcionarios de la Zona Operativa No. 4 por presuntos actos de acoso laboral.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "BOMBERO RAMÓN ARRIAGA".

HORA: 08:00

LUGAR: Escuela Primaria “Bombero Ramón Arriaga” en Tonantzin No. 14, Col. Santa Isabel Tola, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Exigen la expulsión de alumna que ejerce bullying hacia sus compañeros.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS (CEDA).

HORA: 09:00

LUGAR: Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México en Av. Canal de Río Churubusco y Canal de Apatlaco s/n., Col. Central de Abasto, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Inconformidad ante los altos cobros por la renta de los locales por parte de la Coordinadora General de la Central de Abasto.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VA POR TODOS MX.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Palacio de Justicia Federal en Av. Eduardo Molina # 2 y Sidar y Rovirosa #169 Col. El Parque.

MOTIVO: Se manifestaran en defensa del Poder Judicial de la Federación, ante la inminente Reforma que se pretende aprobar para que los ministros sean elegidos a través de la elección por el voto ciudadano.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO DE INDÍGENAS ARTESANOS (MIA) DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 11:00

LUGAR: Dirección General de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Solicitan incorporación a programas de vivienda y espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA (FPFV).

HORA: 11:00

LUGAR: Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México en calle Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Solicitan pago con descuento para adquisición de vivienda.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “16 DE OCTUBRE".

HORA: 15:30

LUGAR: Alcaldía Iztacalco (Área de Palapas) en Av. Río Churubusco y Av. Té s/n., Col. Gabriel Ramos Millán, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Asamblea con el fin de informar sobre el proceso de llenado de formatos para solicitar el dígito sindical, nivel y base, así como información en general sobre sus solicitud al Gobierno de la Ciudad de México de escalafón, renivelación y justicia laboral.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES ANTITAURINAS.

HORA: 17:00

LUGAR: Palacio de Bellas Artes.

MOTIVO: Recolección de firmas contra las corridas de toros y para exigir la abolición de espectáculos con animales en la Ciudad de México.