Despidos masivos, softwares ilegales y obras negras: filtran nuevas acusaciones contra Escuela Fermatta de un exalumno

El Centro Universitario de Música Fermatta ha sido objeto de crítica luego de que sus estudiantes llegaran a las instalaciones de la colonia Tabacalera, durante la mañana del 8 de julio y descubrieran que gran parte de los instrumentos y demás artículos de composición musical se encontraban tendidos en plena calle, por lo que se levantaron las alarmas y cuestionaron a los directores para averiguar si la institución atravesaba algún problema legal.

La situación escaló cuando se reportaron intentos de rapiña por parte de peatones que aprovecharon la oportunidad para apropiarse de los instrumentos y la inmobiliaria. Al respecto, la institución emitió un comunicado a través de sus canales oficiales y aclaró que no se trataba de un desalojo, más bien enfrentaban cambios estructurales en el edificio, por lo que tomaron acciones preventivas para evitar comprometer la integridad de la comunidad estudiantil.

Sigue leyendo:

Escuela Fermatta: ¿Qué artistas estudiaron en esa academia de música y se volvieron famosos?

VIDEO: le roban a un aficionado su celular mientras grababa los festejos de Colombia

Exalumno de Fermatta exhibe practicas ilegales

Sin embargo, luego de que se volviera tendencia en las redes sociales, estudiantes y excolaboradores de la academia de música han sacado a la luz numerosas irregularidades que han puesto en duda la legitimidad de su identidad académica de alto nivel. Uno de los testimonios, un supuesto exalumno, afirmó que el negocio de Fermatta es una genuina "estafa".

A través de la red de X, el usuario sad vato (@HeartlessJimmy) relató que cursó una licenciatura durante tres años, desde 2016, y pudo comprobar por experiencia propia que la escuela tiene graves problemas administrativos y presuntas malas prácticas que afectan a todo aquel que intenta ganarse la vida a través del conocimiento musical.

En ese entonces, el denunciante dio a conocer que existían tan solo tres licenciaturas y la colegiatura rondaba en los 8 mil pesos mexicanos, lo que suponía un "grandísimo sacrificio" para los gastos de su familia. A pesar de ello, se aventuró a ingresar a la escuela y comprobó que durante los primeros semestres no había ningún problema.

Sin embargo, posteriormente descubrió que uno de los delitos que presuntamente cometieron fue la utilización de "software pirata" que la misma escuela confesó haber utilizado, bajo el argumento de haber expulsado al profesor que vendía dichos programas.

Usuarios de Twitter acusan malas prácticas de Academia de Musica Fermatta

FOTO: @HeartlessJimmy

También dio a conocer que los planes estudiantiles presentaron diversos problemas con el pasar de los semestres. En algún momento, afirmó que la dirección decidió fusionar las materias, por lo que no importaba a qué carrera se inscribieran, recibirían las mismas clases, de los mismos profesores. Tras dicha decisión, se detonó un grave descontento entre los estudiantes.

Así mismo, exhibió en su hilo de X que la Academia frecuentaba los despidos masivos a profesores, hasta llegar al punto de solo contar con 3 profesores para el alumnado entero.

"Teníamos clases de 6 a 7 horas al día. Para este momento ya había habido como 3 directores diferentes y realmente nadie sabía a quien dirigirse cuando teníamos algún problema o duda respecto a nuestras materias", confesó en redes el exalumno de Fermatta.

Aseguró que con el pasar del tiempo los profesores se volvían cada vez más inconformes con el trato de los directivos, al mismo tiempo que numerosos estudiantes se dieron de baja. "En quinto semestre, ya no había profesores con experiencia. Las materias que nos impartían, tenían temarios de cosas que habíamos visto en primer y segundo semestre, y al terminar, nos dijeron que nos íbamos a mudar de campus".

Mudaron de campus a una obra negra

Al darse a conocer que la institución se trasladaría a un nuevo campus, se reiniciaron los sospechosas sobre que algo andaba mal entre los encargados. Por su parte, ellos aseguraban que era por el bien del rendimiento escolar y ofrecerían mejores instalaciones con infraestructura más capacitada.

Aseguran Fermatta trasladó su campus a una obra negra

FOTO: Especial

No obstante, recibieron una desagradable sorpresa al darse a conocer que las instalaciones no estaban concluidas, por lo que todas las generaciones llegaron a tener clases en una obra sin terminar y con una deficiente calidad. En aquel momento, gran parte de los estudiantes llegaron al límite de su paciente y decidieron preparar una demanda colectiva, que posteriormente no procedió por las tácticas engañosas que cometió la escuela. Por último, afirmó que numerosas profesores también llevaron a cabo paros laborales debido al incumplimiento de pago en sus sueldos por periodos superiores a un año.

edg