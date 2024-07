ANUIES respalda a la UAS en el conflicto contra el Gobierno del Estado

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reitera su respaldo a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el conflicto con Gobierno del Estado y se encuentra preocupada por la forma en que el Congreso Local está vulnerando la Constitución y la Ley General de Educación Superior, por lo que solicitó al Encargado del Despacho de Rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero acuda a una reunión el próximo lunes para conocer a detalle la situación.

Lizárraga Otero recibió el jueves por la tarde-noche una llamada del Secretario General Ejecutivo de ANUIES, maestro Luis Armando González Placencia, en la cual de manera breve le comentó la problemática de la Universidad y le respondió cuestionamientos que con preocupación le hizo sobre la integridad física del ingeniero Arnoldo Valle, sobre las causas penales y sobre el conflicto en general.

“Él comenta que todo el respaldo de la Asociación, con los que ha alcanzado a tener contacto miembros de ese importante consorcio están solidarios con la Universidad, extrañados, asombrados y muy preocupados por la actitud del Gobierno del Estado, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y evidentemente también por el Judicial en cuanto a las causas penales”, informó Robespierre Lizárraga.

Afirmó que tendrán ese encuentro en la búsqueda y la construcción de más respaldo para la causa de la Universidad, respaldo que se tuvo cuando se aprobó la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que ya fue declarada inconstitucional.

“Tengo que reconocer que la ANUIES salió al frente, fue de los primeros organismos que salieron en respaldo a la Universidad, ahora ante esta embestida de nueva cuenta es necesario la solidaridad de todas las Instituciones de Educación Superior del país para precisamente defender la Autonomía, porque una son todas, eso es lo que vamos a ver el próximo lunes”, dijo, incluso hay la posibilidad de tener un encuentro vía zoom con todos los miembros del Consejo Nacional de Rectores de ANUIES que se puedan convocar ese mismo día.

“Es un gran aliciente en estos momentos tan complicados, tan difíciles que vivimos, tan dolorosos ante el ataque que se sufrió en el Campus Universitario, pero nos habla como en las grandes familias, en los momentos de mayor sufrimiento surge la solidaridad y el apoyo”, opinó al enfatizar que esta reunión es una respuesta a las acciones de defensa que ha realizado la comunidad rosalina ya que si los universitarios no salen a la calle, no alzan la voz, no luchan por su Universidad, ya hubieran sido avasallados por Gobierno del Estado.

Agregó que el conflicto entre la UAS y Gobierno Estatal ya es un tema nacional y como ejemplo de ello citó que el Presidente en los últimos días lo ha mencionado dos veces y ha girado instrucciones al respecto a la Secretaría de Gobernación, por lo que los universitarios están dispuestos al diálogo pero poniendo por delante el derecho y la justicia.