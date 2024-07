Paola Bañuelos desapareció tras usar un taxi de aplicación en Mexicali

Paola Andrea Bañuelos Flores es una joven de 23 años de edad que ha sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de julio de este año después de que tomó un taxi de aplicación tras salir de un antro en Mexicali, Baja California. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Tras el reporte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California ya activó la ficha de búsqueda por la desaparición de la joven. Mientras tanto, su familia intenta localizarla y ha pedido apoyo de la ciudadanía para que compartan el caso y puedan dar con el paradero de Paola.

Las autoridades ya activaron la ficha de búsqueda. Créditos: Fiscalía de Baja California.

¿Qué se sabe de la desaparición de Paola Bañuelos?

En una entrevista que concedió al medio de comunicación La Crónica, Mireya Flores, madre de Paola, señaló que el día de los hechos, su hija se reunió con su prima y otra amiga para después irse al antro La Consentida, un lugar donde momentos después su hija tomaría el taxi de aplicación.

La señora explicó que se presume que entre las 2:15 y las 2:20 de la mañana, la joven se subió a un vehículo Versa color negro. No obstante, no llegó a su casa y aún sigue reportada como desaparecida. De hecho, señaló que se han revisado las cámaras de seguridad de algunos vecinos y muestran que la unidad no arribó.

“Si la tienen, quien la tenga, por favor que se apiaden de mi hija, de mí. Estoy desesperada ya (...) Si tienen miedo o algo, hay denuncias anónimas. Por favor, hija si me estás viendo, apiádate de tu madre, de tus hermanos, nosotros te amamos (...) Yo estoy segura que alguien te tiene por ahí y vas a volver conmigo a la casa”, expresó la madre.

La joven fue vista por última vez al salir de La Consentida. Créditos: Facebook/Mayte López.

Localizan vehículo en el que se subió la joven Paola Bañuelos

Luego de que se iniciaron las investigaciones por la desaparición de la joven Paola Bañuelos, el fiscal central del estado de Baja California, Rafael Orozco, informó que ya se localizó el vehículo que tomó la joven. Sin embargo, agregó que el conductor de la unidad no estaba en ella ni cerca del lugar en el que se encontró.

En un encuentro ocurrido con medios de comunicación, el fiscal señaló que aunque la principal línea de investigación del caso está relacionada con el chofer del taxi de aplicación, todavía no cuentan con certeza de lo que ocurrió.

“Evidentemente es la principal línea de investigación. Sin embargo, aclarando, no tenemos certeza de lo qué fue lo que sucedió al momento”, dijo el fiscal.

Asimismo, el funcionario señaló que el celular de la joven también se encontró. Explicó que el teléfono móvil se localizó por medio de una aplicación de rastreo y estaba en posesión de una persona en condición de calle. No obstante, habrá que esperar el avance de las indagatorias.