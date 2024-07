Sinaloa, en alerta por hallazgo de 10 cuerpos y operativos militares

Este lunes, Culiacán amaneció con operativos militares y el hallazgo de al menos 10 personas ejecutadas en las últimas horas, algunas con signos evidentes de tortura. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina Armada de México han desplegado operativos que incluyen sobrevuelos en algunos sectores de la capital sinaloense y el uso de unidades blindadas, similares a las empleadas en la captura de Rey David, mejor conocido como “El Oso”, del Cártel de Sinaloa, ello el pasado jueves 27 de junio.

Hasta el momento, se sabe que la Marina lleva a cabo dos operativos en diferentes colonias del norte de Culiacán. Uno se desarrolla en el poblado de Las Brisas, donde los efectivos federales están resguardando una vivienda en la calle Del Carpintero, bloqueando completamente la vialidad. El otro operativo se encuentra en la calle Rey Baltazar y Profesora Mariana Valdez, donde las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) están realizando un cateo dentro de una vivienda.

La FGR está realizando un cateo dentro de una vivienda. Foto: Archivo

Asimismo, durante la madrugada, el ejército realizó otro despliegue en el sector Santa Fe de la capital sinaloense. Estos despliegues se dan en un contexto de hallazgos de cuerpos sin vida en condiciones inusuales, ya que los restos presentaban evidentes signos de tortura y, en algunos casos, estaban desmembrados.

Los cuerpos desmembrados y con heridas de bala de cuatro hombres fueron hallados en el poblado de Los Arredondo, en la Cofradía de San Pedro, municipio de Navolato, la tarde del domingo 30 de junio. Posteriormente, se encontraron otros dos hombres y una mujer en Elota. Se especula que estos últimos pudieran estar relacionados con el levantón masivo ocurrido en marzo en la capital sinaloense, aunque esta información no ha sido confirmada, según expresó el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Aparecieron cuatro personas asesinadas en el municipio de Navolato, luego tres en Elota. Hoy se encontraron, y ¿qué características tienen? Que tienen cercenadas las manos. La Fiscalía nos dice que no se ha identificado a ninguno. (Caso Elota) Se ha especulado que puedan estar relacionados con algún otro hecho anterior, pero no hay todavía ninguna versión oficial”, explicó Rocha Moya.

Al ser cuestionado sobre si las personas encontradas sin vida podrían ser las mismas que fueron “levantadas” en marzo, el gobernador respondió: “Se dice, son las especulaciones. Incluso a Enrique (Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno) le dijeron: no sabemos porque no tienen la identificación legal. No sabemos, por la forma se puede presumir, pero no tenemos ninguna certeza. En el caso de Elota, se dijo que una era femenina, y sí es”.

Además de los hallazgos mencionados, otros dos hombres fueron encontrados en las inmediaciones de la sindicatura de Imala, también perteneciente a Culiacán, y otro hombre en la zona Dorada. Aunado a esto, en Guamúchil, un elemento del 42 Batallón de Infantería fue encontrado sin vida en su domicilio. Inicialmente no se establecieron las causas del deceso. El militar fue identificado como José “N”, de 43 años y originario del estado de Veracruz.

Estos sucesos se suman a una serie de hechos recientes en la región, junto con intensivos operativos militares en Sinaloa, que han llevado a la captura de figuras clave del Cártel de Sinaloa, como "El Oso", y la muerte de "El Chore" y otros seis civiles tras enfrentarse con elementos del ejército en el poblado de Sánchez Celis, en Eldorado.

BRC