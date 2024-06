Hombre 'lucha' con tiburón y lo lanza de nuevo al mar | VIDEO

El tiburón quedó enganchado accidentalmente en una caña de pescar y fue sacado del agua en Nueva Jersey, Estados Unidos, según compartió el medio The Sun, al ver la desesperación del animal, un hombre intentó ponerlo a salvo y regresarlo a su hábitat natural para que no muriera.

Los otros turistas que se encontraban en la playa en ese momento captaron la extraña experiencia y compartieron a través de redes sociales una serie de fotos y videos del momento en el que el hombre "lucha" contra el animal para poder regresarlo al mar, pues estaba a la orilla entre la playa y donde rompen las olas.

El hombre tomó al tiburón a pesar del peligro.

Instagram / sjn_uncensored

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES: jirafa ataca a una niña que se asomaba de su carro en un safari, trataba de alimentarla

Las últimas imágenes de un entrenador antes de ser atacado por su oso en plena función de circo

¿Cómo ocurrió el incidente con el tiburón?

El video muestra al hombre agarrando la cola del tiburón después de que lo atrapó mientras pescaba, el anzuelo parecía haberse atascado dentro de la boca del tiburón, lo que provocó que lo arrastraran fuera del agua. En el video se escucha a alguien decir "regrésenlo para que no se muera".

Por lo que el hombre lucho con el animal en la costa mientras intentaba arrojarlo de regreso al océano, sin embargo, se veía que le costaba trabajo por que tiburón se movía y parecía como si fuera a morder a señor. A pesar de luchar contra él, logró tomarlo de la cola y así lanzarlo de regreso al mar. Al final se vio al tiburón alejarse nadando.

¿Qué tan peligrosos son los tiburones?

Crédito: Pexels

¿Qué tan peligrosos son los tiburones?

Los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros, según el International Shark Attack File del Museo de Historia Natural de Florida, se registran aproximadamente 80 ataques de tiburones no provocados en todo el mundo cada año, de los cuales alrededor de 5 a 10 son fatales. La probabilidad de ser atacado por un tiburón es muy baja.

La mayoría de los tiburones no consideran a los humanos como una fuente de alimento. Los ataques generalmente ocurren cuando los tiburones confunden a los humanos con sus presas naturales, como focas o peces. Muchas especies de tiburones son curiosas y pueden morder para investigar, pero no continúan atacando una vez que se dan cuenta de que el humano no es su presa habitual, según International Shark Attack File.