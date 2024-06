Profeco: así es como puedes poner una queja o denuncia ante cualquier irregularidad

Durante las últimas semanas han salido a la luz algunos casos en los que se exhiben distintos abusos de parte de algunas compañías o empresas, en los cuales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ha visto obligada a intervenir para hacer respeten los derechos de los consumidores, sin embargo, no muchas personas saben cómo solicitar la ayuda de esta intervención por lo que en esta nota te diremos cómo es que puedes interponer una queja o una denuncia.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se creó en el año de 1976 con la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cual, fue sumamente novedoso para el mercado Latinoamericano pues hasta ese entonces ningún país contaba con una institución especializada en la materia, por lo que desde entonces ha evolucionado siempre en pro de los derechos de los consumidores.

¿Cómo se puede interponer una queja o denuncia ante la Profeco?

De acuerdo con la información difundida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las quedas y las denuncias no son lo mismo pues en cada caso se pueden señalar distintos abusos al consumidor, además, cada una tiene un procedimiento distinto:

En el caso de las quejas estas se interponen cuando un proveedor perjudica directamente al consumidor al no respetar los términos y condiciones en que se contrata un servicio o se adquiere un bien, por ejemplo que no se respete la garantía de un producto o que te cobren una tarifa más alta de lo acordado o que no te ofrezcan un servicio por el que ya pagaste.

Por otro lado, la denuncia se interpone ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuando se quieren exponer acto u omisiones de un proveedor o prestador de servicio que afecta los intereses de una porción de la sociedad, por ejemplo, si algún establecimiento no cuenta con las medias de seguridad adecuadas, si no tiene los precios exhibidos de sus productos o si no se respetan o si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o incluso si se hace publicidad engañosa.

En el caso de las quejas, estas se interponen de forma personal en alguna Oficina de la Defensa del Consumidor y deberás presentar un comprobante de domicilio, una identificación oficial, en contrato, recibo o comprobante de compra, domicilio del proveedor, así como una descripción de los hechos que dieron lugar a la queja y en caso de que sea procedente se te asignará el acompañamiento de un abogado conciliador para buscar llegar a un acuerdo con el proveedor.

Si lo que quieres hacer es interponer una denuncia solo debes describir los hechos a través de los distintos canales que habilitó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y una vez que sea recibida dicha instancia realizará una visita de verificación para constatar que se vulneren los derechos del consumidor y si es así aplicarán las sanciones correspondientes:

Para poner una denuncia ante la Profeco están disponibles los siguientes caneles:

Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También puedes llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o asiste a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.