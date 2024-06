Explota olla exprés con comida en un departamento de Tlatelolco; moviliza a servicios de emergencia

Durante el medio día de este miércoles 5 de junio se reportó la explosión de una olla exprés dentro de un departamento de una unidad habitacional de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Hasta la zona de los hechos arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de Protección Civil, quienes atendieron la emergencia.

Según reportes extraoficiales de medios locales, la explosión se originó en la cocina, mientras una mujer cocinaba sus alimentos en una olla de presión. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas por este siniestro, únicamente trascendió que una mujer adulta mayor tuvo que ser atendida por las autoridades debido que presentaba una crisis nerviosa.

Olla exprés explotó en un departamento de Tlatelolco

Ninguna persona tuvo lesiones de gravedad. Foto: Archivo.

No obstante, la mujer no presentó lesiones mayores, por lo que no fue necesario que la trasladaran a un hospital de la zona. Aparentemente, los hechos ocurrieron en el tercer piso de una torre de departamentos: "en un tercer nivel, en un departamento detonó una olla exprés. No (hay lesionados), nada más una femenina por crisis nerviosa, quien fue atenida en el lugar", detalló un hombre perteneciente al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Las autoridades han alertado por el uso de ollas de presión, ya que advierten que estos recipientes herméticos no permiten la salida de aire y podría explotar si no se usa de forma correcta, causando quemaduras o lesiones mayores. Por estas razones, se recomienda a las personas utilizar estos artefactos con cautela y siempre cuidando que las válvulas de la olla funcionen, para liberar un poco de su presión y evitar una explosión.

¿Qué hacer en caso de explosiones o incendios?

Las autoridades recomiendan a las personas siempre vigilar los alimentos en la estufa. Foto: Pixabay.

Luego de lo ocurrido dentro de un departamento de Tlatelolco, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha recordado a los capitalinos las medidas de seguridad que se deben seguir en caso de una explosión, flamazo o incendio: