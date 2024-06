El triunfo de un movimiento social

El domingo 2 de junio vuelve a ser histórico por muchas razones. Por primera vez en nuestra historia elegimos a quien será la primera mujer presidenta de México. Este hecho en sí ya es histórico y debemos celebrarlo. Por otra parte, la Dra. Claudia Sheinbaum fue literalmente electa por una inmensa mayoría que hasta el día de hoy se calcula en 33 millones 226 mil votos aproximadamente, lo que habla de la legitimidad de nuestro movimiento.

En el 2018, la Cuarta Transformación de México con nuestro compañero y líder Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 30 millones de votos, la primera cifra histórica, para un movimiento social que iniciaba el camino transformador de la República. Seis años después, el movimiento se consolidó, impulsado por la alta aprobación del compañero presidente de México y por el liderazgo y legitimidad de la Dra. Sheinbaum como la indicada para continuar con el proyecto de nación.

De la mano del pueblo, nuestro movimiento ha obtenido legitimidad en las urnas a pesar de las críticas a un modelo que privilegia el desarrollo y el progreso de los que menos tienen. La oposición se asombra y no da crédito del resultado obtenido el pasado 2 de junio, y cómo no habrían de estar en un estado de negación si han demostrado ser incapaces de entender que nuestro país está en un proceso amplio de transición social. Hoy, el ideal de gobierno en el pueblo de México es el que han promovido y ejercido nuestro movimiento.

Entiendo que a una minoría no guste la forma en que hacemos gobierno, pero deben reconocer que a una mayoría sí, porque hoy se gobierna para todos, sin distinciones de ningún tipo. Ese ideal de gobierno es tan aceptado que, seis años después, no solo lo volvieron a votar, sino que ahora lo hicieron con mucha mayor fuerza. Y por supuesto que lo ideológico pesa mucho en nuestro movimiento, de qué otra forma se explican los más de 33 millones de votos obtenidos por nuestra compañera y próxima presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum.

El segundo piso de la transformación no es un dicho de campaña, es un compromiso de nuestro movimiento, es la consecuencia lógica a lo realizado hasta hoy. Millones de personas no votaron la continuidad de los programas sociales como la oposición ha dicho, no, millones de personas votaron por la continuidad de un proyecto que ha demostrado resultados y trabajo, un gobierno que hace lo socialmente correcto por su pueblo, y eso por supuesto que ha sido reconocido y premiado.

Todos los que somos parte de esta nueva historia, los que simpatizamos con la 4T, sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer, pero eso es lo que nos hace diferentes, tener conciencia pública y personal del trabajo que debemos realizar en los próximos años, que hemos iniciado ya, la decisión de la Dra. Sheinbaum de invitar al actual Secretario de Hacienda a continuar al frente cuando llegue el momento y la aceptación de éste, habla de la sincronía económica del movimiento.

Es más, el mensaje de la Doctora el domingo mismo cuando el INE dio a conocer las tendencias, deja en claro el espíritu social de lo que será su gobierno, mantendrá el combate a la corrupción estructural enquistada durante décadas, y que tanto daño nos ha hecho como nación. Continuará la política de los programas sociales que han demostrado su valía y eficiencia al reducir el número de personas viviendo en condiciones de pobreza.

La austeridad republicana, la eficiencia recaudatoria, el incremento del gasto público sin crear nuevos impuestos ni deuda, dando más oportunidades y generando mejores condiciones laborales para las y los mexicanos. Estamos atravesando un gran momento como país, hemos hecho que la democracia en México sea operativa a pesar de los obstáculos que hemos enfrentado como movimiento, inclusive, con seguridad señalo que nuestro movimiento ha hecho más por la democracia que la oposición en décadas.

Muchas felicidades a nuestro movimiento y nuestra próxima primera presidenta de México.

PAL