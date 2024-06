Bloqueos carreteros en Veracruz por incendios forestales

Por segundo día consecutivo, un grupo de personas protestó y bloqueó carreteras en la región capital del estado de Veracruz, para exigir a las autoridades que liquiden el incendio forestal en Barranca Grande, municipio de Ixhuacán de los Reyes, pues se ha extendido de manera considerable, alcanzando localidades de Quimixtlán, estado de Puebla.

Las personas generaron un gran caos vial desde el lunes 3 de junio, cerrando todas las entradas y salidas al Pueblo Mágico de Coatepec, desquiciando la vialidad y parando la actividad económica. La mañana de este martes 4 de junio, la gente cerró la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de la desviación hacia la comunidad La Orduña, municipio de Coatepec.

La gente realizó los bloqueos en las carreteras Coatepec-Las Trancas, en la zona conocida como Puente Seco; también el camino Coatepec-Xico, a la altura de Zimpizahua; el camino antiguo a Coatepec, vía Briones; así como el bulevar Xalapa-Coatepec, donde esta tarde llegar granaderos y los manifestantes decidieron liberar la vía de comunicación.

El día de ayer algunas líneas de autobuses dejaron de operar por el mismo motivo. La gente tiene que caminar para entrar o salir de Coatepec, un municipio que se encuentra a ocho kilómetros de distancia de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz. Los pobladores de Ixhuacán de los Reyes indicaron que el incendio forestal está activo desde el pasado 26 de mayo y se ha extendido hasta la zona de Quimixtlán, estado de Puebla, ante la presunta falta de capacidad de respuesta por parte de las autoridades de Veracruz.

Por ello, las personas demandaron la atención urgente intervención por parte de las fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno. Las manifestaciones continúan a pesar de que la Secretaría de Protección Civil ha informado sobre la presunta atención a dicho incendio; en conjunto con brigadistas del gobierno de Puebla.

La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz informó que a las 16:30 horas arribó al municipio de Ayahualulco el helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se sumaría a las operaciones aéreas que coordina el estado de Puebla en la atención del incendio forestal ubicado en la localidad de La Concepción (La Concha) del municipio de Quimixtlán cerca de los límites con Ixhuacán de los Reyes, y que complementan el trabajo que realizan las brigadas de ambos estados en tierra.

El helicóptero se encuentra realizando sobrevuelos de reconocimiento para establecer una base de operación de acuerdo a las necesidades logísticas y así poder iniciar ataques aéreos con descargas de agua en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

De acuerdo con la titular de PC Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, al momento se reportan 20 incendios forestales activos y que la mayoría han sido provocados por la actividad humana como quemas agrícolas, descuido y otros por vandalismo. La funcionaria estatal detalló que la ola de calor y falta de agua ha complicado los incendios forestales y de pastizales; sin embargo, todos se están atendiendo a través de Comité Estatal de Manejo del Fuego.

Pobladores de Tlacolulan alertaron a las autoridades por la cercanía de un incendio forestal a la zona urbana en la localidad Xoxocotla. La gente está alarmada por este siniestro que se extiende de manera rápida en la zona conocida como Blanca Espuma.

De acuerdo con la profesora de preescolar, Karina María Ortiz Hernández, se ha llamado a los números de emergencia, sin obtener una respuesta favorable y los pobladores se han organizado para tratar de combatir el fuego, pero son pocas personas y se requiere la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los residentes están asustados por la falta de apoyo, pues temen que las familias estén en peligro y haya afectaciones en las viviendas.

“Nada más nos dicen que sí, que van a ir y eso, pero pues no, no nos apoyan en nada. Y realmente pues toda la gente está muy asustada porque son pocos habitantes y pues no se puede con tanto. La verdad es muy fuerte esto”, enfatizó la profesora.