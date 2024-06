AMLO tras elecciones: "fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir"

“Fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir”, manifestó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de los resultados de las elecciones federales del 2 de junio pasado, en las que Morena arrasó desde la Presidencia hasta el Congreso. Durante la mañanera en Palacio Nacional, el tabasqueño apuntó que la oposición debe revisar su estrategia, pues señaló que no funcionó las campañas sucias en su contra, como la de #AMLONarcoPresidente.

“Tienen que hacer una revisión profunda porque fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así y aceptarlo, es decir, menospreciamos al pueblo de México, pensamos que eran como antes, ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales que sólo con señalar en los mensajes la explicación en redes sociales de que ‘AMLONarcotraficantePresidente de México y reproducirlo millones de veces de manera automatizada, con eso ya”, dijo.

AMLO dijo al bloque conservador debe hacer una revisión profunda de los resultados electorales.

López Obrador también criticó que muchos ciudadanos todavía no asimilan los resultados del 2 de junio.

“Lo que tiene que pensar, con todo respeto, es que te jugaron el dedo en la boca y ahora ya no lo permitas, no permita que te avasallen y te manipulen porque mucha gente, mucha gente es gente buena, no tiene malas entrañas sino es por todo el bombardeo (de información) a que fueron expuestos sin protección”, dijo.

AMLO llama a clase media a no albergar odio

Luego de que su movimiento ganó la presidencia y la mayoría en el Congreso, el presidente llamó a la clase media a reflexionar para que no se dejen engañar y dejen de albergar odio. Criticó que los adversarios a la transformación sólo los mueve el dinero y mantener sus privilegios. Aseguró que los procesos de transformación desatan odio

“Es importante que se conozca todo esto, y ojalá, y lo digo de manera sincera, nuestros adversarios, no estoy hablando de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido, a ellos lo que los mueve es el dinero, y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios, entonces ahí no hay mucho que hacer”, apuntó.

“Pero si hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes”, manifestó.

El presidente criticó un mensaje que se difundió en redes sociales, en donde se señala que ya no se dará propina al mesero, a los acomodadores de autos, conocidos, como “viene, viene” e incluso a los cerillos adultos mayores que están en las tiendas de autoservicio porque votaron por Morena y ese partido debe ayudarles.

“Esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios, y yo tengo que decir que agradezco mucho a los adversarios que aún con insultos y demás han logrado autolimitarse, y eso lo tenemos que celebrar, porque no es poca cosa llevar a cabo una transformación de manera pacífica”, dijo.

“En la historia política reciente el que intentó hacerlo de manera pacífica fue el presidente (Salvador) Allende, y él fue de los precursores de los cambios por la vía electoral y por la vía pacífica y en ese entonces era muy difícil de qué se aceptara de qué podían llevarse a cabo cambios de manera pacífica, por eso fue una canallada lo que le hicieron”, afirmó.

López Obrador dijo que que se tiene que trabajar para seguir fortaleciendo la democracia, la cual se está consolidando, “y siempre apostar por la vía pacífica y legal, y nada de violencia”.

