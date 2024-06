AMLO reprueba abucheos hacia Arturo Zaldívar mientras iba a votar

Con un llamado a evitar los odios por todos los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los abucheos e insultos que el exministro Arturo Zaldívar recibió el pasado domingo al ir a votar por parte de sus vecinos en Las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y del país; comparó el momento con la celebración que hicieron “los fifís” con los asesinatos de los hermanos Francisco y Gustavo Madero.

“Entonces, esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios”, dijo en la mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Abuchean a Zaldívar mientras acude a votar

El pasado domingo, gente formada en la fila de votación en una casilla en Las Lomas le gritaron 'traidor' y 'vendido' a Arturo Zaldívar, luego de votar.

“Me estaban comentando que fue a votar el ministro Zaldívar, que vive creo que en Las Lomas y que lo maltrataron en la fila para votar y le gritaban ‘eres un traidor’, y me acordé que cuando en vísperas del golpe y del asesinato del presidente Madero asesinan, lo torturan a su hermano Gustavo en La Ciudadela y un grupo de fifís, de la más alta sociedad hacen una caravana para celebrarlo en los carros. Y ese grupo incendia, quema la casa de los Madero”, dijo López Obrador.

El tabasqueño también presentó en crítica en la pantalla del Salón Tesorería un volante que circula en redes sociales firmado como “Unidos X México”, en el que se dice que a partir de hoy ya no ‘le daré propina al viene viene… ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar $10 al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor, ellos votaron por Morena, que les ayude Morena”.

“Que cada quién haga sus conclusiones”, dijo López Obrador.

Sin decir el nombre, dijo que también un conductor en medios de comunicación emitió comentarios de odio contra Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial.

“Que dice refiriéndose a la virtual candidata, a la virtual presidenta: ‘la odio, la odio, no quiero ni verla’, pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición”, señaló.

