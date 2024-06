Inundaciones en Cuautitlán dejan 400 casas bajo el agua: VIDEO

Más de 400 casas de la colonia Rancho San Blas en Cuautitlán permanecen bajo el agua debido a la inundación que los sorprendió el jueves en la noche. Cientos de personas han permanecido en sus hogares por temor a que les roben sus pertenencias o las pocas que aún son útiles, pues perdieron muebles, electrodomésticos, ropa, es decir su patrimonio.

Los habitantes del Estado de México fueron sorprendidos en varias zonas ya que además en Cuautitlán también hubo afectaciones en Ecatepec y Chalco. En esos municipios mexiquenses los vecinos se han sumado a las labores de limpieza y desinfección de las casas contaminadas con aguas negras.

Autoridades usaron lanchas, camiones tipo torton y camionetas de la policía municipal para rescatar a decenas de familias que permanecen atrapadas en sus domicilios ante la cantidad de lodo que aún hay en las calles. Algunos afectados lograron rescatar algunas pertenencias, pero muchos de ellos decidieron quedarse ante el temor de ser víctimas del robo de los poco que les queda.

“Muchos nos tenemos que quedar ahorita. Infecciones, ya no tenemos agua, ya no tenemos comida, ya no tenemos luz. Cómo nos van a ayudar, o sea, que chido que estén haciendo esto se los agradecemos mucho, pero no es suficiente.