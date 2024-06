¿Lavas tu botella de agua? Podría estar más sucia que un escusado

Llevar en la bolsa una botella de agua reutilizable es de gran beneficio, sin embargo, también podría ser perjudicial para tu salud si no tienes buenos hábitos de higiene. Según la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, algunas personas creen que al sólo contener agua no es necesario lavarlas de manera correcta, y que sólo con enjuagarla con un poco de agua quedarán limpias, sin embargo, no es así.

Estas botellas pueden acumular microorganismos como bacterias y hongos, que pueden ser perjudiciales para la salud. Un estudio de WaterFilterGuru una empresa especializada en la calidad del agua en EE.UU., encontró que una sola botella reutilizable puede contener alrededor de 20,8 millones de UFC (Unidades de Formación de Colonias). La UFC es una medida de la cantidad de microbios viables capaces de formar una colonia en una superficie determinada.

¿Qué demostró el estudio sobre la suciedad de las botellas de agua?

El estudio comparó el nivel de contaminación de una botella con el de otros objetos aparentemente más sucios, encontraron un promedio de 515 UFC en la superficie del asiento del inodoro, es decir, la botella tenía 40 mil veces más bacterias que el inodoro.

Las cifras también fueron significativamente menores en el contenedor de comida para mascotas, el mouse de computadora y el fregadero de la cocina. Un estudio de la Universidad de Henan en China concluyó que existe un "nivel extremadamente alto de contenido bacteriano y un rápido crecimiento microbiano" en estas botellas.

¿Ayudas al medio ambiente, pero y tu salud?

Los autores estimaron un promedio de 75 mil bacterias por mililitro de agua, que pueden multiplicarse hasta 2 millones/ml en solo 24 horas. Otro estudio de la Universidad Purdue en EE.UU. reveló que alrededor del 15% de los participantes nunca desechan el agua sobrante al final del día, simplemente agregan más líquido la próxima vez que usan la botella.

Aunque el 42% de los participantes afirmó lavar la botella al menos una vez al día, el 25% la limpia "algunas veces a la semana" y el 13% "un par de veces al mes". Estos microorganismos pueden invadir nuestras botellas de agua de varias formas.

La primera y más obvia es al beber directamente de la botella. Microbios de la piel, labios, encías, dientes y lengua, como estafilococos y estreptococos, pueden transferirse al recipiente y multiplicarse. Lo mismo ocurre al manipular la botella con los dedos para abrirla. Las manos, al tocar diversos objetos, también recogen bacterias que pueden transferirse a la botella.