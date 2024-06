Embajador palestino confía que Sheinbaum continúe la postura de México en torno al conlficto de Medio Oriente

Mohamed Saadat, embajador de Palestina en nuestro país confió en que el cambio de gobierno en México y el arribo de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República no modifiquen la postura en torno al genocidio de Israel en Ghaza y en los territorios ocupados.

“No veo ninguna razón para que cambie”, estableció y en torno a los orígenes judíos de la presidenta electa de México, el diplomático árabe dijo que no incorporará cuestiones religiosas a la relación bilateral, “nosotros valoramos la posición de ella y no vemos alguna razón para que ella cambie su postura respecto al conflicto, para nosotros sea judía o no, no nos preocupa en nada”, indicó en conferencia de prensa durante la gira que realiza por San Luis Potosí.