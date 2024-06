Andrea Palafox pierde su plaza para ir a los Juegos Olímpicos de París por un error que ella no cometió

Andrea Palafox, tiradora mexicana que clasificó para los Juegos Olímpicos París 2024, perdió su plaza por un error ajeno a ella. Días después de que clasificara para competir en la modalidad de rifle con aire de 10 metros y 50 metros, dio a conocer a través de sus redes sociales la lamentable noticia.

“Me acaba de notificar que no asistiré a París 2024 debido a un error que alguien cometió al asignar el cupo. No pedí que me pusieran en esa posición. Es difícil entender cómo alguien puede ser tan descuidado con una situación tan importante para atleta”, escribió en su cuenta de Instagram.

La Federación Mexicana de Tiro Deportivo aclaró que le asignó a Andrea una plaza, la cual le permitiría participar en las Olimpiadas de 2024. No obstante, se cometió un error administrativo, lo que solo le dio pase para competir en rifle de aire de 10 metros, en donde la mexicana Goretti Zumaya cuenta con mejor puntaje.

“Creo que fue un error como la ISSF convocó al Campeonato de las Américas de Tiro, porque a mí me habían seleccionado por mi ranking en ambas pruebas. Yo era la única mexicana que he sido consistente en rifle de aire y tres posiciones, pero ahora resulta que solamente se va a participar en rifle de aire”, comentó la atleta.

Andrea Palafox, oriunda de Guanajuato, está posicionada en el lugar 100 en la modalidad de rifle de aire 50 metros. Por su parte, Goretti cuenta con mejor ranking, por lo que será quien ocupará la plaza extra para representar al país mexicano en dicho deporte en los próximos Juegos Olímpicos de París.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de este año arrancan el 26 de julio y finalizan el 11 de agosto. La competencia deportiva de talla mundial incluirá 45 deportes, incluyendo badminton, atletismo, nado sincronizado, boxeo golf, remo, voleibol, remo, natación, lucha, judo, fútbol, gimnasia en trampolín, esgrima, entre muchos otros.

