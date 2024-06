París 2024: ¿cómo impactan los Juegos Olímpicos a un deportista?

Los Juegos Olímpicos son el evento más importante en el mundo del deporte, cada 4 años la justa olímpica reúne a los mejores deportistas del mundo para decidir quién es el que domina en cada disciplina, otorgando como el galardón máximo, las clásicas medallas; Bronce, Plata y Oro.

Sin embargo, decir que la importancia de los Juegos Olímpicos se basa únicamente en la obtención de medallas y demostrar quién es el mejor, sería mentir. Para el aficionado, los medios y el actor principal, que es el atleta, los Juego Olímpicos son algo más. No sólo el deporte brilla en una de estas justas, la pasión de los aficionados apoyando al representante de su nación e inclusive la manera de informar por parte de la prensa son fundamentales en los Juegos Olímpicos desde tiempos inmemoriales.

Si bien se presume que desde 1896 se festejan los Juegos Olímpicos como los conocemos y bajo el Comité Olímpico (COI) el modelo de competencia viene desde la antigua Grecia, donde esta competencia se le atribuye a Heracles, pero sin irnos más atrás realmente ¿Cómo impacta una competencia de tal magnitud a los atletas?

París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos con magnitud mundial como siempre lo fueron antes de la pandemia por Covid-19 en 2020, que no solo retrasaron los juegos a 2021, sino que además afectó mucho la manera en la que los Juegos Olímpicos pueden llevarse a cabo, desde las famosas camas, hasta ciertos recintos sin gente alguna.

Y es que gracias a la invitación por parte del Centro Deportivo Olímpico Mexicano para que el Heraldo de México pudiera tener acceso a los mejores expertos en materia deportiva en el Taller “Todo lo que necesitas saber sobre los Juegos Olímpicos”, podemos hacer hincapié en temas puntuales que son importantes para entender cómo impacta una competencia de esta magnitud a un deportista.

Desde el Salón ODEPA en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, fue en palabras de Víctor de Lucio, quien es el director deportivo del COM, pudimos escuchar un tema fundamental, pues destacó la importancia del Movimiento Olímpico así como el ideal que emana el COI, pues a todos nos toca ser parte de estos Juegos Olímpicos.

Si bien el deporte se debe a los atletas que lo practican y viceversa, la importancia que como aficionados y prensa debemos darle al actor principal es muy grande, pues si bien más que enaltecerlos hay que respetarlo y si bien apoyarlos todo con su medida, pues calificar el desempeño del atleta solo por su medalla concedida o no, no es realmente la mejor opción.

Pues es muy común en nuestra época el cómo se exige de manera desmedida al atleta por sus resultados, las redes sociales han sido muestra de este tipo de exigencias sobre resultados y si es que no se consiguen los atletas terminan siendo hasta repudiados en las mismas redes.

Fue el mismo José Luis Doctor, marchista clasificado a París 2024, quien destacó la importancia del deporte y como es que la pasión que invade a un deportista logra grandes resultados, como un pase olímpico o hasta una medalla, algo con lo que los deportistas sueñan desde que inician.

“Si me hubiera dedicado a vender hamburguesas, que no está mal, jamás hubiera estado aquí. Compartir mi pasión por el deporte me ha dado la oportunidad de poder decir que estoy en los Juegos Olímpicos”, compartió José Luis Doctor.