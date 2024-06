AMLO sobre embajador de México en España: "le tengo confianza a Quirino"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la Mañanera las razones por las que el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, apareció en una fotografía al lado del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional explicó que tanto el embajador como el expresidente coincidieron en una fiesta realizada por el empresario Juan Antonio Pérez Simón.

El presidente detalló que coincidieron en una fiesta. Foto: Cuartoscuro

AMLO destaca llamada con Quirino

“Ya me explicó, yo le tengo confianza a Quirino para empezar, segundo, ya me explicó, era una fiesta o fue una fiesta de Pérez simón, conozco a Pérez Simón fue originalmente socio de Carlos Slim, es un empresario muy próspero, para que se entienda que tiene mucho dinero y también tiene las colecciones de arte de pintura más importantes de México, pero también tiene las más importantes del mundo. Lo conozco porque cuando fui jefe de Gobierno él nos invitó a una de sus casas que tiene en la colonia Juárez. Es una persona, tiene tiempo que no lo veo, amable y muy respetuosa”, manifestó.

Declaró que en la fiesta acudieron todos los amigos de Pérez Simón, entre ellos, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de España, José María Aznar y otros empresarios importantes.

“Así fue, no sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón, porque allá en Madrid hay bastantes, pero eso fue todo, le tengo la confianza de siempre”, agregó.

