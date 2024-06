¿Qué pasó en el Mexibus y Teleférico? ofrecen servicio emergente tras intensas lluvias

¿Te diriges hacia el Estado de México? Toma precauciones debido a las intensas lluvias que se han registrado la tarde de este martes 25 de junio en el municipio de Ecatepec, provocando que al menos dos líneas (1 y 4) del Mexibus sean suspendidas parcialmente. La vía Morelos reporta severas inundaciones y largas filas de vehículos varados.

Fue a través de sus redes sociales que dicho transporte, que brinda servicio a miles de mujeres y hombres mexiquenses que conectan con la Ciudad de México, informaron sobre el modus operandi de los camiones. Se pide a la ciudadanía que trate de anticipar su viaje o de lo contrario no use el Mexibus en caso de no ser necesario.

"Debido a la presencia de lluvia y transito vehícular a lo largo del corredor se suspende el servicio continuo, se contará con los siguientes circuitos emergentes", se lee en el breve mensaje de redes sociales

Las circuitos emergentes ante las intensas lluvias que han caído en el Estado de México son:

UMB hasta Revolución

La Raza hasta Central de Abastos

Suspenden servicio en el teleférico de Edomex

Las inundaciones derivadas de las intensas lluvias de este martes se han registrado en tramos de la Avenida Central, Avenida Nacional y Vía Morelos. En esta última el nivel del agua se concretó en una fábrica de chiles enlatados y en las inmediaciones del Pabellón Ecatepec.

Por su parte, en la carretera México-Pachuca, también se han registrado aglomeraciones de autos que no han podido avanzar debido a los encharcamientos lo que ha complicado la circulación en el área. También el servicio que se vio suspendido por el clima fue el teleférico.

A través de sus redes sociales el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), confirmó que debido a los encharcamientos, se suspendió el servicio en la Línea 1, por lo que sólo hay corridas del Metro Ciudad Azteca a la Central de Abastos de Ecatepec y viceversa.