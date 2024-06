¿Qué pasó en Circuito Interior hoy, martes 25 de junio?

La mañana de este martes 25 de junio se registró un bloqueo sobre los carriles centrales y laterales de Circuito Interior, a la altura de Manuel Carpio, con dirección a La Raza - Chapultepec. Los manifestantes aparentemente son trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quienes han decidido cerrar totalmente la circulación por falta de pagos. En la zona hay un severo caos vial, por lo que se sugieren rutas alternas.

Ante la manifestación, las autoridades del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendaron, a través de redes sociales, que las alternativas viales son Calzada Mariano Escobedo y Avenida Insurgentes. No obstante, ambas vialidades tienen tráfico pesado, por lo que se exhorta a los capitalinos ser pacientes mientras se disuelve la movilización.

¿Por qué está cerrada la circulación en Circuito Interior?

Con pancartas, cartulinas y paraguas, cientos de trabajadores de limpieza mantienen cerrada la circulación en los carriles centrales y laterales de Circuito Interior. Según algunos manifestantes, entrevistados por medios de comunicación, fueron contratados por una empresa de limpia llamada Gott and Gluck, la cual trabaja para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sin embargo, ha habido un retraso con sus pagos correspondientes a la quincena en curso.

Una de las manifestantes - identificada como Elena - detalló que la empresa es una outsourcing, es decir, es una empresa subcontrada por el IPN para realizar tareas de limpieza en la casa de estudios. La mujer confirmó que, tanto ella como sus compañeros, no han recibido el salario correspondiente a la quincena en curso. Afirmó que solían recibir su sueldo los días 5 y 20 de cada mes, pero hasta este 25 de junio no han recibido su salario.

Trabajadores del IPN ya habían amagado con una manifestación en Taxqueña

Hay largas filas de automovilistas. Foto: Redes sociales.

Desde la tarde del pasado lunes 24 de junio, el personal de limpieza de la empresa Gott and Gluck anunció que tenía planeado bloquear la calzada Taxqueña a la altura del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13. Esto debido a la falta de pago de la quincena en curso. Los trabajadores anunciaron que cerrarían la circulación a lo largo del día frente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 "Ricardo Flores Magón".

No obstante, la mañana de este martes se trasladaron a Circuito Interior, donde instalaron su bloqueo. Ahora, exigen ser atendidos por las autoridades correspondientes como requisito para liberar la circulación. Aunque el bloqueo se centra en la alcaldía Miguel Hidalgo, los trabajadores no descartan bloquear la calzada Taxqueña dentro de unas horas, por lo que se sugiere a los automovilistas tomar sus precauciones.