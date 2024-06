En Baja California infancias trans podrán cambiar nombre y género, te explicamos cómo

Las infancias trans apoyadas por sus tutores podrán hacer realidad su cambio de nombre y género. Con 14 votos a favor, el Congreso del Baja California aprobó la reforma al Código Civil del Estado que permite a infancias y adolescentes cambiar su sexo biológico y su nombre.

La “Ley de Infancias Trans” fue aprobada a pesar de que los grupos conservadores llegaron hasta las instalaciones para protestar en contra de la ley, aunque cabe resaltar que los colectivos de la comunidad LGBT y Trans también se llegaron para promover el libre derecho de todos de poder decidir, según sus consignas.

Conoce cómo cambiar tu género y nombre.

Crédito: Pexels

Sigue leyendo:

Cholette: el estilo que fusiona el coquette con la cultura chola, inventado por el muralista Arturo Giovvany García

Revelan fotografía inédita de "La Gilbertona", así lucía la famosa influencer en su juventud

¿Qué dice la Ley de Infancias Trans?

Según el Artículo 134 TER garantiza a los menores de edad el derecho a contar con una acta de nacimiento con el género con el que se identifican, aunque deberán contar con el consentimiento de sus padres, pero en caso de no tenerlo podrá realizar el acto ante un juez.

El dictamen que aprobaron reforma los artículos 35, 132, 133 BIS, 134 BIS y crea el 134 TER del Código Civil para el Estado de Baja California. A los artículos 35, 132 y 133 BIS se adaptó su contenido al lenguaje incluyente. Y se derogó el inciso B del Apartado IV del artículo 134 que obligaba a tener 18 años para cambiar su acta de nacimiento.



Crédito: Cuartoscuro

En el Apartado 4 del Inciso C se elimina para el Registro Civil de Baja California la clasificación de sexo registral, para que ahora se pueda solicitar el cambio del dato de sexo no solamente por el de hombre o mujer, sino también por “persona no binaria” o por cualquier “identidad de género”.