AMLO alista 3 informes sobre caso Ayotzinapa, el primero lo entrega el 3 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya está alistando tres informes sobre el caso del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, asimismo sostuvo que el primero será entregado el 3 de julio a los papás de las víctimas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, aseguró que casi todos los días trabaja en el caso de los 43 estudiantes, pues le interesa que se conozca la verdad, asimismo indicó que Claudia Sheinbaum Pardo es sensible frente y la pondrá en contacto con los abogados y los defensores de los derechos involucrados en el tema.

“Yo los voy a poner en comunicación con la presidenta electa y la presidenta es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes y habrá justicia, pero espérenme tres meses, además yo voy a presentar no un informe, dos o tres antes de irme, uno se lo voy a entrega el día tres de julio a los padres, a uno por uno de los padres aquí porque no quiero entregar los documentos a los representantes porque esos están ya con una postura y yo quiero que ya se conozca todo”, resaltó.

En tanto, López Obrador anunció que está trabajando en la extradición del juez de Barandilla, pues pese a que el implicado tenía ficha roja de la Interpol desde el 2020 y la fiscalía de México pedía información sobre él, no se la otorgaban y hasta el momento sigue con asilo en Estados Unidos.

“Cuando llevaron a cabo este juicio, este señor ya tenía orden de aprehensión y ya había ficha roja de Interpol y no consultaron a la fiscalía de México y cuando la fiscalía de México pedía información no le mandaban nada, esto es porque yo he estado directamente revisando”, agregó.

Al cuestionarlo sobre si el Juez de Barandillas sabe información sobre qué pasó con un grupo de estudiantes, el mandatario federal afirmó que sí.

— ¿Este juez de barandillas tendría una idea de qué pasó con un grupo de chicos?, cuestionaron.

— Sí, porque a quien se los entregó o quien le ordenó que se los entregara a la policía sin tenerlos detenidos, acotó.