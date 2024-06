¿Qué pasó en la Gustavo E. Campa? Protestan por parquímetros hoy miércoles 19 de junio

La tarde de este miércoles 19 de junio, cerca de 30 personas bloquearon la circulación de Gustavo E. Campa, con la intención de mostrar su inconformidad con la colocación de parquímetros en esa zona de la delegación Gustavo A. Madero.

Las calles Manuel Alcalá y Manuel M. Ponce fueron las vialidades, en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, esto con la intención de exigir meses de diálogo para que no pongan parquímetros y quiten los discos de “prohibido estacionarse” en la zona de la manifestación.

Al lugar acudieron miembros activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar accidentes durante este bloqueo e intentar redirigir el tráfico, sin embargo, al momento ninguna autoridad se ha hecho presente para escuchar las demandas de los inconformes o con intenciones de entablar diálogo.

Cómo alternativas viales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recomienda usar la avenida de los Insurgentes, avenida Revolución o Barranca del Muerto, con el fin de evitar un gran embotellamiento en la zona, al menos hasta que se retiren los manifestantes.

Los vecinos no quieren parquímetros en la zona

¿Qué es un parquímetro y cómo se usa?

Un parquímetro es un dispositivo ubicado en la vía pública que permite el ordenamiento y medición del estacionamiento en áreas definidas para ello. Su función consiste en recolectar dinero a cambio del derecho de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad de tiempo.

En la Ciudad de México, las máquinas de parquímetro son denominadas ecoParq, y su área de estacionamiento se podrá identificar por medio de una línea blanca continua, pintada en el arroyo vehicular de manera paralela a banqueta, una vez identificada la máquina más cercana deberás de seguir los siguientes pasos:

No dejar visible el comprobante de pago es como no haber pagado

Ingresa placas

Confirma con el botón verde

Introduce las monedas

Toma tu boleto

Realizado el pago, deberá regresar al vehículo para colocar el boleto en el tablero, del lado del conductor, con la hora de vencimiento a la vista. Para renovar el tiempo de estacionamiento, hay que realizar el mismo procedimiento, y al final sustituir el boleto anterior por el nuevo. El NO colocar el boleto, que éste no sea completamente visible o que el tiempo ya haya vencido, te hará acreedor a una sanción.

