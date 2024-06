Habitantes de Tila, Chiapas marchan para pedir paz

Este miércoles más de 4 mil desplazados de Tila, Chiapas marcharon para exigir al gobierno se restablezca la paz y puedan tener un retorno seguro a sus hogares. Dicha manifestación partió del albergue temporal que se instaló en el auditorio deportivo de Yajalón con rumbo al centro de la cabecera municipal, informó Marcelino Torres Pérez, representante del Comité de Desplazados.

"Por eso demostramos que exigimos un retorno seguro, un retorno, donde lleguemos a cada uno a nuestras casas, retornemos pero que el gobierno nos garantice una seguridad, donde los militares realmente esté la base permanente, donde nos cuide diario a diario, ya no queremos los mismos como en otros momento que solo llegaban un rato, los despojaron sí, y luego quedaba en manos de otros grupos criminales, hoy no queremos eso, no queremos problematizar más a los grupos sociales, hablar de grupos sociales, solo queremos el regreso armónico, en paz que Tila esté en armonía, somos gente de trabajo somos gente con cultura, somos gente de valores".