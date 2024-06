Cárceles están llenas de chivos expiatorios, como Sanjuana Maldonado: Arzobispado de SLP

La Iglesia Católica potosina celebró la inminente libertad de Sanjuana Maldonado Amaya tras estar 15 años presa sentenciada por secuestro, una vez que mañana el Congreso del Estado vote a favor otorgarle el indulto y condenó que las cárceles en México y en San Luis Potosí estén llenas de chivos expiatorios en espera de que sean liberados.

Sigue leyendo:

"No tengo palabras", con emotivo mensaje Derek Trejo da el último adiós a su madre, hallada sin vida en un hotel

El portavoz de la iglesia católica confió en que tras la ampliación de facultades otorgadas al presidente de la República para amnistiar a quien él disponga, las y los beneficiados con la medida realmente sean personas privadas de su libertad con el perfil de Sanjuana que están injustamente retenidas en las cárceles y que merecen el acompañamiento como lo tuvo ella por la organización "Perteneces A.C.".

El padre Cruz Perales sostuvo que de acuerdo a víctimas Sanjuana Maldonado quien se encuentra recluida en el penal del Xolol, en el municipio huasteco de Aquismón, es emblemático de la perversión de la justicia que busca "chivo expiatorio" y que la familia de la víctima debe seguir insistiendo en que se encuentre verdad y justicia.

"El indulto es uno de los riesgos, sobre todo cuando está en manos de una sola persona que tal vez pueda tener la capacidad de escuchar o que de repente no la tenga y se puede dar lugar a liberar a personas que no se debe y quienes viven injusticia no alcancen su libertad, ese es el riesgo", alertó.