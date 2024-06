Juez se burla de abogadas de Elena Ríos: “les pido que no involucren la perspectiva de género para todos los temas”

María Elena Ríos, activista y saxofonista de Oaxaca, quien es sobreviviente de un ataque de ácido, hizo público el momento en que un juez se burló de sus abogadas y pidió que no se usará la perspectiva de género en todos los temas, pues, de acuerdo con él, esta herramienta no aplica para todos los casos.

El video fue compartido a través de la cuenta de X de María Elena Ríos, en el que se puede observar fragmentos de una audiencia con el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien se ríe ante la defensa de Ríos, además de que quiere obligar a declarar a la mujer a pesar de la existencia de un amparo federal.

“A ver abogada, me está diciendo machista, me está diciendo que yo abuso de usted por ser mujer, por favor abogada. No me tache de misógino, de machista porque yo no la estoy atacando a usted por cuestión de género, yo pido que por favor no involucren la perspectiva de género en cualquier incidente que se promueva en el debate o cualquier circunstancia que ustedes noten, por que no es así.”.