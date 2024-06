Le vendieron una camioneta con documentos falsos, fue a reclamar y lo terminaron baleando, murió en Tecámac

En las redes sociales y otros medios de compraventa de automóviles se han convertido en lugares donde se puede estafar a la gente con documentos falsos, autos robados, incluso se han dado casos de intercambios que terminan en asaltos contra el comprador interesado en adquirir la unidad.

Ahora, se dio el caso en el Estado de México, donde un sujeto adquirió una camioneta, misma que pretendía devolver al darse cuenta de que los documentos que le dieron los vendedores eran falsos. El costo de la unidad fue de un millón de pesos, de acuerdo con medios locales.

Te puede interesar: Estas colonias de Nezahualcóyotl, Estado de México, se quedarán sin agua por 48 horas | MAPA

Compra un auto y se lo dan con papeles falsos

El costo del auto fue de un millón de pesos. Crédito: Imagen de juliangvm from Pixabay

Fue el hijo de la víctima quien acudió al lugar de los hechos en busca de su padre, quien había ido a encontrarse con quienes serías sus presuntos asesinos. Informó que días antes compraron dicho automóvil, así que se acordó de ambas partes que el dinero sería regresado, y la camioneta entregada.

Lamentablemente el hombre reapareció en dicha camioneta, pero los paramédicos que llegaron a la zona lo declararon sin signos vitales y con múltiples heridas de bala. También la carrocería contaba con varios impactos por arma de fuego, lo que inmediatamente alarmó a las autoridades.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la corporación que se encargue de realizar las primeras indagatorias de lo sucedido. El cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde serán realizados los exámenes de ley. Hasta el momento se desconocen los avances de la investigación.

¿En qué documentos te debes fijar antes de comprar un carro?

Recuerda que antes de comprar un automóvil debes hacer una investigación sobre el origen del mismo, pues no faltan las persoans que venden carros modificados, presuntamente robados, con muchos adeudos, falta de pagos, así como carros con documentos falsos o que ya se vencieron.

Hay información que puedes consultar en línea y es completamente gratis. Por ejemplo, puedes ver las placas en el Registro Público Vehicular, donde se te informará, entre otras cosas, si cuenta con un reporte de robo o si están vigentes para circular por las calles del lugar donde lo pretendes adquirir.

Sigue leyendo: ¿Qué pasó en la alcaldía Miguel Hidalgo CDMX este 16 de junio? Reportan una explosión al interior de un restaurante

También puedes ver adeudo de las multas dentro de las páginas de internet de cada uno de los estados. Será la Secretaría de Seguridad la encargada de publicar el pago y los adeudos de las infracciones. Recuerda que si se debe alguna falta a la ley de tránsito, entonces no podrás verificar, obtener nuevas placas, no puedes venderlo ni cambiar de propietario, no puedes obtener los beneficios del pago de tenencia, por ejemplo, y en algunos casos no puedes renovar tu licencia.