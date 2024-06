VIDEO: "traigo a mi familia", conductor agrede a chofer del Metrobús y revienta vidrio

El conductor de un auto fue captado en video cuando agredió a un chofer de Metrobús, al que incluso le reventó un vidrio del parabrisas de dicha unidad, cuando circulaba en la avenida Revolución, en la colonia Tacubaya, que forma parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes, el agresor descendió de un vehículo particular gris y encaró al chofer del Metrobús. El sujeto atravesó su auto para evitar que el conductor del Metrobús avanzara y aprovechó el momento para gritar y reclamar que estaba acompañado. "Traigo a mi familia", le dijo.

Sigue leyendo

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro, hoy sábado 15 de junio?

Sujeto usa a mujer como escudo humano para salvarse de ataque directo en Tlaquepaque

El conductor del Metrobús no respondió al automovilista, pero al parecer fue quien captó el video de la agresión en su contra. La tensión subió a tal punto que el conductor del vehículo particular rompió el vidrio del parabrisas y posteriormente, regresó a su carro. El Metrobús aún no ha emitido información sobre la agresión, pero se espera que lo haga en breve.

VIDEO: Conductor agrede a chofer del Metrobús en avenida Revolución