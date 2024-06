María Scherer sobre "Periodismo para la historia. Antología" de Julio Scherer: "Va a ser muy bueno para los jóvenes que estudian periodismo o disfrutan de buena literatura"

La periodista María Scherer aseveró que el libro "Periodismo para la historia. Antología" tiene textos muy novedosos y de gran utilidad e interés para quienes disfrutan de la buena literatura, la publicación cual recopila crónicas, entrevistas y reportajes realizados durante los 67 años de carrera periodística de Julio Scherer, en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"Se puede ver la evolución no solo de un reportero periodista sino el transito a quien se convirtió en un gran escritor", adelantó María Scherer.

Refirió que la selección la hizo Rafael Rodríguez Castañeda que conoció a profundidad el trabajo periodístico de Julio Scherer y precisó que algunos textos fueron omitidos porque ya se han publicado en otros lugares como en la Revista Proceso o en los libros del periodista mexicano.

"Va a ser muy bueno para los jóvenes que estudian periodismo, historia o disfrutan de buena literatura", finalizó María Scherer.

"Hay textos que resultan muy novedosos y resultan desconocidos hasta para mi", reconoció María Scherer. Foto: El Heraldo de México

María Scherer comentó que hay textos que la sorprendieron como la narración en el aeropuerto entre tumultos para seguir el cadáver de Pedro Infante. Sostuvo que su padre era reportero de tiempo completo y que incluso los últimos años de su vida siempre preguntaba y cuestionaba qué sucedía afuera a pesar de estar informado.

"Hay textos que resultan muy novedosos y resultan desconocidos hasta para mi", reconoció María Scherer.

Al ser interrogada sobre como era en su faceta de padre, sin dudar respondió "con sus hijos era puro amor... tenía fama de ser un hombre muy duro pero con su familia vimos la otra cara".

"Era un padre muy amoroso, muy presente y podía ser un hombre muy dulce", aseguró María Scherer.

María Scherer explicó que la idea de la Antología surgió como una propuesta de ella y sus hermanos "nosotros le decíamos que era importante que se conociera su obra periodística completa" pero que al exdirector de Excélsior no le gustaban sus primeros textos ya que tenía una obsesión por el texto bien escrito y advirtió que "mientras él viviera esa antología no se iba a publicar porque él tendría siempre la sensación de reescribir" y les comentó que ellos podrían hacerlo cuando ya no estuviera.