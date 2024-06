AMLO asegura que Carlos Slim está contento con la victoria de Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el ingeniero Carlos Slim -uno de los hombres más ricos del mundo— está contento y conoce a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

En la conferencia de prensa matutina, detalló que durante la comida que tuvo este jueves con el ingeniero Slim hablaron de varios temas como económico, la reforma al Poder Judicial y la participación de sus empresas en proyectos de infraestructura como el Tren Maya y energéticos de extracción de gas.

Dijo que Slim, a diferencia de otros empresarios que intervienen, “Carlos es precavido, pero otros que se meten y dan dinero. Y se apasiona. Y él no”. Remarcó que con el fundador de Grupo Carso ha tenido dos o tres diferencias en procesos electorales, y uno fue por el plantón en Reforma.

López Obrador reconoció lo "institucional" que es Carlos Slim

AMLO: Carlos Slim "no se mete"

Cuestionado sobre el encuentro entre Carlos Slim y Claudia Sheinbaum, López Obrador declaró “que está él muy contento con Claudia, la conoce. Nada más que Carlos es, y eso es bueno, es institucional. En lo general no se mete. Y es respetuoso”.

De los temas que trataron en la comida, dijo que fue una conversación amplia porque “Carlos es una gente, pues progresista y además institucional. Hablamos de muchas cosas”. Así mismo, afirmó que el empresario conoce la fortaleza actual de la economía, esto ante el nerviosismo de los mercados tras la victoria de Sheinbaum.

-No, no. Eso tiene que ver más con los que no conocen la situación económica y que por vanidad, por fantasía, quieren tener el control de jueces, magistrados y ministros cuando a todos nos conviene que haya un Poder Judicial honesto, íntegro, que podamos vivir en un auténtico Estado de Derecho, pero como les gusta el influyentismo, tienen esa mala costumbre; aseveró

López Obrador dijo que le compartió a Carlos Slim que “es la primera vez, yo creo que desde la época del presidente Juárez, la primera vez que hay independencia política en el Poder Judicial con relación al presidente. ¿Quién mandaba en la corte en el sexenio pasado, o con Calderón, o con Fox? Con Zedillo hasta los desaparecidos. Y los nombró a todos”.

El presidente dijo que fue bueno el encuentro con Carlos Slim “muy bien, pues con todos los empresarios, nada más que hay que ir quitándoles malos pensamientos, malas influencias porque tampoco se pueden abstraer si hay un borbardeo en los medios, los expertos en materia económica”.

