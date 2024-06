Teletón anuncia nuevo Centro de Rehabilitación Infantil en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur, será el lugar donde estará ubicado el nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), anunció Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. En conferencia de prensa, explicó que se decidió construir el centro de rehabilitación en esa entidad porque alrededor de cuatro mil personas que viven en Los Cabos tienen que trasladarse hasta La Paz para poder recibir la atención especial.

Aunado a ello, destacó que el próximo 5 de julio es cuando se realice el evento de la colocación de la primera piedra y se tiene planeado que el mismo se inaugure en un año.

Preparan nuevo CRIT en Baja California Sur

“Así es que después de muchos años de una amorosa terquedad, una orgullosa terquedad, me da muchísimo gusto compartirle a todo México, porque esta obra es de todo México, que el próximo día 5 de julio, Gracias al compromiso de tres fundaciones que se han enlazado, Los Cabos Children Foundation, El Dorado y Chileno Bay Foundation, vamos a colocar la primera piedra de lo que será nuestro CRIT número 27, ahí precisamente en Los Cabos, en Baja California Sur”, señaló.

Teletón invierte 240 millones de pesos en nueva sede

En la ronda de preguntas, Landeros explicó que la inversión conjunta para la nueva sede del Teletón será de 240 millones pesos por parte de los empresarios estadounidenses, canadienses y mexicanos y el Teletón aportará 30 millones de pesos,

“Esta historia es diferente. Esta es una historia en donde la aportación económica, estamos hablando ni más ni menos de un compromiso de 240 millones de pesos, la están haciendo los empresarios norteamericanos, canadienses y mexicanos de los Cabos, a través de estas tres fundaciones. Por eso es la primera vez que anunciamos una primera piedra en esta época del año, no relacionada con el evento Teletón La Fundación Teletón, y para eso va a convocar al evento en diciembre, va a ser una aportación, no quiero decir simbólica, porque calculamos aportar cerca de 30 millones de pesos, no es cualquier cosa, pero es menos del 10 por ciento de la aportación total de este proyecto”, agregó.

Al cuestionarlo sobre los avances del CRIT en Acapulco, Guerrero, el cual sufrió un daño del aproximadamente 40 por ciento, Fernando Landeros, señaló que la reinauguración del mismo se tiene contemplada para el 11 de septiembre del año en curso.

“Sin robarle reflectores a esta, que es la gran noticia, decirles que sí, por supuesto el huracán Otis dañó quizás un 40 por ciento de la instalación de CRIT en Acapulco, en Guerrero, que inmediatamente nos dimos a la tarea de apoyar a las familias, de apoyar a nuestros colaboradores, de reiniciar las terapias con los niños aún en las condiciones no adecuadas, pero no queríamos esperar a que pasara más tiempo. Y el CRIT, digamos que la reinauguración del CRIT Acapulco está prácticamente ya definida para la fecha del 11 de septiembre. La semana del 11 de septiembre vamos a reinaugurar”, declaró.

