PREP: ¿quién va ganando en Los Cabos, Baja California Sur?

Este domingo 2 de junio, los mexicanos acudieron a las casillas que les corresponde a emitir su derecho al voto, para elegir quien será nuestro representante del poder ejecutivo o lo que es lo mismo el Presidente de México, también para gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales, de los diferentes Estados de nuestro país. Aquí te presentamos cómo va el cómo va el Programa de Resultados Preliminares (PREP) de esta entidad del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué es el PREP?

El PREP (Programa de Resultados Preliminares) del Instituto Nacional Electoral (INE), es el encargado de permitir dar a conocer los resultados preliminares de la jornada electoral, los cuales comparte la misma noche de las elecciones.

El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada.

Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el COFIPE.

¿Qué no es el PREP?

El Programa de Resultados Preliminares no captura votos, por lo que la información que publica no son datos definitivos sino que es meramente de carácter informativo. El PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por este programa.