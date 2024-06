AMLO visitará Pasta de Conchos, celebra hallazgo de restos humanos en trabajos de localización

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará este viernes la mina Pasta de Concho en San Juan Sabinas, Coahuila, donde el Gobierno federal realiza el rescate de 65 mineros que fallecieron en una explosión hace 18 años.

El mandatario nacional detalló en su conferencia de prensa mañanera que el fin de semana se hallaron restos humanos en los trabajos de localización en la mina.

El presidente destacó que el fin de semana se hallaron restos humanos. Foto: Archivo

"No habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la Fiscalía y también con el equipo de médicos, sacando pruebas para la identificación de los mineros, y eso es lo que se puede decir. Esto es un orgullo para nosotros, porque se trata de una inversión y no de un gasto, de una buena cantidad", dijo.

Aclaró que aún se desconoce qué sucedió en toda la mina, pues falta todavía mucho trabajo qué hacer y se han construido protecciones de todo tipo para control de los gases y para evitar derrumbes.

López Obrador aclaró que si su gobierno no alcanza a rescatar todos los cuerpos de Pasta de Conchos, pues lo va a realizar la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

"Ella es tan sensible y es de las cosas por las que estoy contento, pues, porque imagínense queda esto pendiente con alguien que no le importa, no está de lado del pueblo, sino de lado de los potentados", indicó.

Sobre la responsabilidad a la minera de Pasta de Conchos por la explosión, el mandatario nacional dijo que primero es encontrar los cuerpos. Indicó que los familiares siguieron demandando sacar los cadáveres de sus esposos o sus hijos y se mantuvo el movimiento de mujeres familiares. "Dije que si ganábamos íbamos a llevar a cabo el rescate, luego en el 12 también", recordó.

