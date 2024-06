¿Qué pasó en la México-Pachuca, a la altura de Tecámac?

Se registra una volcadura de un pipa de Gas LP sobre la carretera libre México-Pachuca, a la altura del Crucero de Reyes, en el municipio de Tecámac, por lo que ambos carriles de la vialidad se encuentran cerrados, por lo que se tiene circulación lenta de vehículos.

La zona permanece fuertemente resguardada y acordonada, por personal de la Guardia Civil, Guardia Nacional, asimismo se mantiene fuerte presencia de ambulancias y camiones de bomberos.

Sigue leyendo

Cierran carretera Xochimilco-Tulyehualco por reparación de fuga de agua: alternativas viales

Balacera en la Agrícola Oriental: asesinan a hombre al interior de un restaurante

AGENDA DE MOVILIZACIONES JUEVES 13 DE JUNIO 2024

CONCENTRACIONES:

COMUNIDAD LGBTIQ+I LA CASA DE LAS MUÑECAS TIRESIAS A.C.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Congreso Local de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, que contempla la Tipificacion del Delito de Trans Feminicidio, en la Ciudad de México.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

INDÍGENAS MAZAHUAS OTOMÍES.

HORA: 11:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México+Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen solución por fraude de un predio Calzada de la Viga N° 165.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORGANIZACION NACIONAL DEL PODER POPULAR (ONPP).

HORA: 13:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda Aforo aproximado: 25

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVO ROSAS ROJAS.

HORA: 13:30 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma Col. Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para Yessica Guzman, victima de feminicidio y pena maxima para el feminicida.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 16:00

LUGAR: Cineteca Nacional de México en Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Evento “Mirar sin Censura”, acción contra la censura y a favor de los espacios artísticos libres y críticos para la cultura en México

ACTIVIDADES: 19:00 Función del documental “Gaza”, en el que se narra lo que ocurre en “Rafah”, sitio ocupado por refugiados palestinos.