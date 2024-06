Metro CDMX: así luce la estación que registra menos afluencia de toda la red | FOTOS

Usualmente las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suelen registrar una alta cantidad de pasajeros en sus andenes y pasillos en busca de trasladarse de forma rápida y segura hasta sus destinos, sin embargo, existe una estación en la red que suele tener una afluencia sumamente baja, por lo que en esta nota te diremos a qué línea pertenece y cuántas personas es que ha movilizado durante el primer trimestre del 2024.

La estación con la afluencia más baja de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) es 18 de marzo, la cual pertenece a la Línea 6 (Roja), pues según los datos oficiales difundidos por la administración del Metro, durante los primeros tres meses del año, dicha estación solo ha registrado un total de 109 mil 665 pasajeros.

Esta estación perteneciente a la Línea 6, la cual conecta la zona de Martín Carrera con El Rosario se inauguró en julio de 1986 y tiene una única entrada que a su vez funciona como salida en la esquina de Insurgentes Norte y la Avenida Ricarte, justo a un costado del Deportivo 18 de Marzo, cabe mencionar que, uno de los principales motivos por los que registra una baja afluencia es porque a unos cuantos metros de este punto se ubican las entradas a la estación 18 de Marzo de la Línea 3 (verde), la cual, es una de las líneas más concurridas de todo el sistema y es por ahí donde los usuarios prefieren entrar.

Cabe mencionar que, el hecho de que registre un poco afluencia de pasajeros no significa que esté completamente vacía pues miles de personas transbordan en esta estación para trasladarse a la Línea 3 o viceversa, no obstante, es muy probable que si abordas en esta estación en cualquiera de sus direcciones puedas alcanzar un asiento libre o en su defecto ir de pie, pero conservando un buen espacio personal, lo cual, no ocurre en otras líneas.

¿Cómo es la estación del Metro con menor afluencia de todo el sistema?

Durante un recorrido que realizó El Heraldo de México por la estación de 18 de marzo de la Línea 6 del Metro se pudo apreciar que, como en el resto de las estaciones pertenecientes a la referida Línea roja, hay espacio para el arte, pues hay distintas esculturas en los andenes para que puedan ser apreciadas por los usuarios.

Por otra parte, hay que mencionar que pese a que se registra poca afluencia de pasajeros en esta estación hay distintos locales comerciales en los que se pueden encontrar principalmente comida y accesorios de tecnología.

Por otra parte, algo que resulta curioso es que en esta estación no hay módulos de recarga para la Tarjeta de Movilidad, por lo que para poder recargar saldo es necesario hacerlo directamente en la única taquilla de la estación, asimismo, otro aspecto que es necesario destacar es que la accesibilidad se complica para personas con algún problema de movilidad pues la entrada no cuenta con elevador.

Para finalizar también es necesario señalar que un aspecto que se destaca de la estación 18 de marzo de la Línea 6 es su limpieza y en general el poco desgaste de las instalaciones, lo cual, le brinda una sensación de confianza a los usuarios que de forma recurrente la utilizan.