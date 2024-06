Conmemoran 53 años de "El Halconazo": cientos de personas exigen justicia por represión estudiantil

A 53 años del “Halconazo”, alrededor de 800 personas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir justicia por la represión estudiantil que se llevó a cabo el 10 de junio de 1971, luego de la matanza del 68 en Tlatelolco.

Fue en punto de las 16 horas, con 30 minutos, cuando los contingentes comenzaron a marchar desde la estación Normal de la línea 2 del metro hacia el Zócalo capitalino.

Entre las personas que encabezaron dicha manifestación se encontraba: los representantes del comité del 68, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y personas en contra del genocidio de Palestina.

Estudiantes universitarios acompañan a luchadores sociales en conmemoración de "El Halconazo". Foto: Fernanda García /EL HERALDO

Luego de aproximadamente una hora y media, después del inicio de la marcha, a las 18:00 horas, el comité del 68 subió al templete colocado enfrente de Palacio Nacional para iniciar el mitin oficial.

David Roura, integrante del comité del 68, señaló la importancia de recordar este acontecimiento, pues significa que en la actualidad la juventud sigue comprometida por las luchas sociales.

“Compañeros, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno recordar, qué bueno es hacer presente la memoria, saber que teníamos una juventud comprometida, una juventud que no anda entre las sombras luchando, que es directa, una juventud que tiene una voz…”, recalcó.

En tanto, en su participación se mostró en solidarización con la CNTE, pues criticó como el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dentro de su gobierno no le dará tiempo de derogar la ley de educación implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero sí le dará tiempo de implementar el Plan C de la Cuarta Transformación.

Más de 800 personas marchan desde Normal al Zócalo en 53 aniversario de El Halconazo.

??????Foto: Fernanda García /EL HERALDO

“Dice el señor presidente que no le da tiempo para cambiar, para derogar la ley de Peña Nieto, la ley de educación de Peña Nieto, que ya no le da tiempo, ah, pero sí le da tiempo para mandar su Plan C, para eso sí tiene tiempo. ¿De qué? ¿De qué se trata?”, agregó.

Por su parte, Félix Gamundi, integrante del mismo comité también se mostró a favor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y dijo: “Hoy hay otras muchas cosas por las cuales nos manifestamos y otras cosas más por las cuales tenemos que organizarnos y seguir luchando hacia adelante. Hoy estamos en un nuevo momento político de México y tenemos nosotros, los que estamos en esta plaza, tenemos que ser capaces de organizarnos para poder enarbolar con fuerza otras demandas. Hoy claramente los compañeros de la CNTE nos recuerdan que el empleo de calidad y bien pagado es una demanda por la que tenemos que seguir peleando”.