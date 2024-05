Más de 40 mil extranjeros arribaron en el primer trimestre de 2024 a Chihuahua

De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria e Identidad de Personas durante el primer trimestre del año, en el estado de Chihuahua 43 mil 857 extranjeros arribaron a la entidad de los cuales tan sólo 244 contaban con una residencia permanente o temporal.

Esto se traduce a 484 extranjeros diarios en promedio que ingresaron algunos simples visitantes de negocios o turismo, otros por razones humanitarias o por tener una cita en el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. El desglose por puerto de ingreso de extranjeros a Chihuahua señala que el principal sitio fue el puente internacional Córdova, también conocido como puente “Libre”, en Ciudad Juárez, con 13 mil 419 ingresos de extranjeros.

Y el segundo punto de más ingresos fue el puente Zaragoza, también en esta frontera, con 8 mil 654 registros. Y el tercer puerto por el que ingresaron más extranjeros al estado fue el aeropuerto internacional de Chihuahua, al que llegaron 7 mil 232 personas.

A través del puerto de Ojinaga ingresaron 6 mil 589 casos de personas no nacidas en el país; mientras que por el cruce de Jerónimo sumaron 4 mil 853 ingresos de extranjeros; mil 988 por el puente Reforma en Ciudad Juárez; mil 127 más por Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, 166 a través de El Berrendo, municipio de Janos; mientras que el Gobierno federal sólo registró la llegada de 53 extranjeros a través del aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez, 14 en enero, 18 en febrero y 21 en marzo.

Lo alarmante es que estos datos son los registrados por esta dependencia, pero de acuerdo con los expertos en temas migratorios, esta cifra no refleja la realidad ya que son muchos los casos en el que los migrantes no son contabilizados y por ende no se agregan a los datos, lo evidente es que las cifras reflejan tan sólo una parte de la problemática que se vive en esta frontera norte.

