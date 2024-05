"Usaban migrantes y perros": así era como "Los Chapitos" experimentaban con fentanilo, según Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández ha revelado nuevos detalles sobre el nacimiento de la organización criminal "Los Chapitos", conformada por los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente cumple cadena perpetúa en una prisión federal de Estados Unidos. En su más reciente libro, la comunicadora tuvo la oportunidad de entrevistar a Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", quien le dio información exclusiva sobre cómo fue que el fentanilo llegó a Sinaloa y los brutales experimentos que realizaban los hijos de "El Chapo".

Según las declaraciones de López Serrano, recabadas por la periodista mexicana, el fentanilo llegó a Culiacán en el año 2018, cuando personajes del crimen organizado ofrecieron la pastilla en una fiesta donde estaban reunidos decenas de asistentes. En cuestión de días, la droga se hizo popular y comenzó a tener una gran demanda, por lo que los grupos de narcotráfico comenzaron a buscar la "receta" para crear este sintético, pero en sus intentos asesinaron a miles de personas inocentes.

Sigue leyendo:

"El Mencho": ¿cuál es el estado de salud actual del líder del CJNG?

¿Cuál es el estado de salud de "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa? Anabel Hernández lo revela

¿"Los Chapitos" experimentaron con fentanilo?

El fentanilo llegó a Culiacán en 2018, según "El Mini Lic". Foto: especial.

"Cuando empezaron a entrar con el fentanilo a Estados Unidos, pues era algo nuevo, empezó a matar mucha gente porque ellos tenían una receta, pero mucha gente comenzó a copiar y mataron a mucha gente", dijo López Serrano para el nuevo libro de Anabel Hernández. Agregó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar realizó experimentos, para conocer los efectos de la droga, con animales y migrantes que se quedaban en el centro de Culiacán.

"Si se morían decía 'Bájenle la potencia, que se murió'. Hubo un tiempo que los centroamericanos ya no quisieron probar, a la gente le comenzó a dar miedo, se estaban muriendo. Para ellos la vida de la gente no vale nada. Ya después comenzaron a darles a animales, se las daban a perros, a caballos, para probarlo", reveló "El Mini Lic" a la comunicadora. Cabe mencionar que no es la primera vez que se señala a "Los Chapitos" por presuntamente haber experimentado con fentanilo en el estado de Sinaloa.

Acusan a "Los Chapitos" por realizar experimentos humanos con fentanilo

"Los Chapitos" son buscados en EU. Foto: especial.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York también ha señalado a los hijos de "El Chapo" por presuntamente utilizar a seres vivos para realizar experimentos con fentanilo. De acuerdo con las autoridades, Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias "El 27", administraban el sintético a personas que secuestraban, con la intención de perfeccionar su receta y conocer los efectos de esta droga.

En este contexto, las revelaciones de "El Mini Lic" realizadas para la periodista Anabel Hernández prueban lo que las autoridades estadounidenses han estado señalado desde varios años atrás. Actualmente, tres de los hijos de "El Chapo" llevan las riendas de la organización criminal "Los Chapitos", se trataría de Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.