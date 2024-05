VIDEO: hombre ataca a puñetazos a conductor en carriles centrales de Circuito Interior

Cad día, en redes sociales circulan miles de videos de todas partes del mundo en los que se pueden ver desde cosas muy tiernas y divertidas que realizan animales, niños o adultos, hasta escenas de violencia o accidentes. Así ocurrió recientemente en uno que compartió un reportero mexicano de un percance registrado en la Ciudad de México.

Hombre agrede a conductor en Circuito interior

El pasado 29 de mayo, se difundió un video en el que se observa a un hombre robusto golpear en múltiples ocasiones, con patadas y puñetazos, al conductor de un auto gris en circuito interior. En el clip de 23 segundos de duración, que publicó el periodista Carlos Jiménez, también se puede ver que el conductor del auto gris golpeó la defensa trasera de la camioneta color naranja en la que viajaba el agresor.

Este percance causó gran indignación en otros automovilistas que conducían sobre esa vialidad, por lo que comenzaron a gritarle al sujeto de camiseta negra sin mangas, short verde y colita de caballo que lanzaba golpes una y otra vez que parara, pero a cambio sólo recibieron insultos.

En la cuenta @c4jimenez de X, antes Twitter, se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar al agresor ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas en caso de identificarlo.

Asimismo, los internautas compartieron sus impresiones del incidente: "Dejen que encuentre uno más loco y lo manden con es mismísimo Cepillín por pasadito de longaniza, ese marrano va a ser carnitas después", "Ya quiero ver cuando lo ubiquen y salga con su cara de imbécil pidiendo que no lo exhiban y pidiendo disculpas", "Se me hace que es montachoques" y "Tooooodos reclaman...pero ninguno se baja, no importa cuando leas esto", "Pero nadie se baja, nadie ayuda en verdad hemos pasado de ser testigos a ser cómplices. Coraje y tristeza".

Ve aquí el video: