La onda de “calor” no es la única “onda” que ha estado teniendo efectos en las condiciones climáticas a lo largo de la República Mexicana. Por lo contrario, en los últimos días una onda tropical ha estado provocando lluvias y vientos en algunas regiones del país. Pero, ¿existe la posibilidad de que este viernes 31 de mayo se convierta en ciclón? Te contamos lo que se sabe.

Pero antes, valdría la pena partir de que según información publicada por Protección Civil, una onda tropical hace referencia a un canal de baja presión que se desplaza hacia el oeste. Entre sus principales manifestaciones se encuentran fuertes aguaceros así como tormentas eléctricas. ¡Así que ten listo tu paraguas!

¿Una onda tropical puede convertirse en ciclón?

No todas las ondas se convierten en ciclones. Créditos: Pixabay.

De acuerdo con un análisis elaborado por la Secretaría de Marina (Semar), los ciclones tropicales se suelen formar a lo largo de distintas partes del mundo en la época de verano. En este sentido, suceden en todas las regiones oceánicas —con excepción del Atlántico Sur y el Pacífico Sur—.

Sobre si los ciclones pueden o no, generarse a partir de una onda tropical, el estudio de la Semar puntualiza que sí es posible. No obstante, la dependencia hace la aclaración de que no todas las ondas cuentan con las condiciones ni el espacio suficiente para que esto ocurra.

Primera Onda Tropical: ¿Se puede convertir en ciclón este viernes 31 de mayo en México?

Este viernes la onda tropical seguirá con su trayectoria. Créditos: Conagua/archivo.

En su pronóstico extendido de 96 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que durante la jornada de este viernes 31 de mayo la primera onda tropical en México seguirá su trayectoria por el territorio al desplazarse sobre el estado de Chiapas.

Sin embargo, el organismo que a su vez forma parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que la onda seguirá asociada con una zona de baja presión “con probabilidad de desarrollo ciclónico” que seguirá su desplazamiento al sur de Tehuantepec.

A ello se le suma que el fenómeno tendrá interacción con un canal de baja presión que seguirá esparciéndose por la Península de Yucatán. Esta situación provocará lluvias, chubascos, descargas eléctricas y fuertes vientos tanto en esta región como en el sureste del país, especialmente en estados como Oaxaca y Chiapas.