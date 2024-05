Embajada de España promueve inclusión laboral con la comunidad LGBTIQ+

Para promover la inclusión social y laboral de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ con solicitud de asilo y refugio, se firmaron Memorandos de Entendimiento entre la Embajada de España y el sector privado.

Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, señaló que para su país la promoción de un enfoque global de la migración y la movilidad es una prioridad de la política exterior, así como promover la migración ordenada, segura y regular.

“Es un proyecto que entra hoy en su tercera fase y que en total suma un millón de euros, la primera fase con 200 mil y la segunda y la tercera ambas con 400 mil euros”, detalló.

Impulsan asilo e inclusión en espacios laborales

El diplomático español señaló que además se impulsan acciones en áreas como la gestión de solicitudes de asilo e integración de refugiados, la trata de seres humanos, que afecta especialmente a las mujeres y niñas, la educación de los menores no acompañados y otros colectivos de especial vulnerabilidad como es el colectivo LGTBIQ+.

Refirió que México registra la oleada de refugiados más grande conocida, con más de 112 mil estatutos de refugiados concedidos a finales del año pasado, y ocupa desde hace varios años el tercer lugar mundial por número de solicitudes después de Estados Unidos y Alemania.

Flor de María Guevara, una de las beneficiarias del proyecto y refugiada, destacó la importancia de este tipo de iniciativas ya que sentía que no tenía futuro, además de ser víctima de secuestro.

“Por hoy hay personas que me han dicho que no está plasmado en una roca lo que uno pasa, y que hay mejores oportunidades para seguir adelante, y echándole ganas y estudiando, quiero aprender mucho más, le echo ganas para salir adelante porque pienso que Dios me dio una oportunidad y no es necesario migrar a los Estados Unidos para ser alguien y se pueda”, enfatizó

Tania Rodríguez, directora de Ayuda en Acción México, dijo que ahora la apuesta es que nuestro país se considere un país de destino al al cambiar del sueño americano al sueño mexicano.

Buscan integrar a miembros de la comunidad LGBTIQ a espacios laborales inclusivos

“Romper barreras, quitar fronteras de violencia por fronteras de oportunidades y juntos lo vamos a lograr”, aseguró.

Andrés Alfonso Ramírez Silva, Coordinador general de Comar, dijo que el gobierno trabaja para que además de otorgar el refugio se pueda desarrollar un proceso de integración local especialmente en el ámbito laboral. Carmen Orallo, directora de IRIUM México, dijo que si todos, el sector privado y sociedad apoyan este tipo de proyectos, se logrará un cambio a nivel mundial.

“La mariposa, cuando mueve las alas genera un impacto, eso es lo único que voy a decir, que confíes que apoyes y que se necesita esta ayuda, señaló.

Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México, dijo que trabajan para reducir las brechas, como en educación y en género.

“Es la primera vez que tenemos la oportunidad de trabajar con una comunidad de refugiados y LGTB, nosotros estamos muy entusiasmados porque vamos a trabajar en un programa de formación y habilidades socio emocionales y habilidades digitales para ayudar a las compañeras y compañeros para mejorar sus habilidades para el empleo”, dijo.

