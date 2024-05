Mujer de 50 años se gradúa y sus hijos la dejan plantada: "no son malos por no haber ido"

A pesar de no contar con acompañamiento, una mujer de 50 años logró graduarse de preparatoria, demostrando determinación y perseverancia. El hecho de que sus hijos no la acompañaran causó una ola de comentarios y reacciones diversas entre los más de 2.9 millones de personas que vieron el video.

En una emotiva ceremonia de graduación en el estado de Colima, Lucy Silva, una mujer de 50 años, recibió su diploma de preparatoria, lo que compartió a través de sus redes sociales bajo el usuario de @lucyysurincon, la mujer compartió su proceso de estudio desde que inició a preparatoria hasta su graduación.

Su logró fue alcanzado en diciembre de 2023, y en uno de sus siguientes vídeos, Lucy reveló que le gustaría seguir estudiando para alcanzar el grado de licenciada, “estudiaré algo que no tenga clases de matemáticas total lo que me soba es vida”, escribió en un vídeo.

En el vídeo que alcanzó más de 2.9 millones de vistas, 200 mil reacciones y 17 mil comentarios, interactuaron internautas con todo tipo de opiniones sobre los hechos, desde que los hijos eran malos hijos, hasta que la madre era mala madre, y por esos sus hijos decidieron no acompañarla en ese momento que tanto le costó a Lucy.

También miles de personas extendieron felicitaciones y reconocimiento hacia ella. A través de al menos 22 vídeos, la señora contestó a muchos de los comentarios que dejaron en el Tik Tok original, en los cuales, dejó en claro que ama a sus hijos y la relación que tiene con ellos, además pidió no juzgar la forma en la que ejerce su maternidad.

Además, aseguró de forma energética que la única que puede hablar mal de ellos es ella: “de mí, lo que quieran, asumo la consecuencia de lo que dije, pero de ellos no. La única que se puede quejar soy yo porque soy su mamá y los parí”, concluyó Lucy, pues los miles de comentarios negativos ya están afectando a sus hijos.

“Yo no dije que fueran malos, yo dije que no estaban, porque a veces se está y a veces no se está. Eso no quiere decir que sea buena o mala persona”, contestó Lucy ante una persona que aseguró que ella había sido mala al criar a sus hijos, con la frase “cosecha lo que sembraste”.