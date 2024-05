A pesar del riesgo de tornado en NL, Miguel Treviño afirma que no había razones para cancelar el mitin de MC que dejó 9 muertos

Miguel Treviño, alcalde del municipio de San Pedro Garza García, respondió a las acusaciones de que hubo negligencia tras la caída de un templete que dejó nueve muertos durante un mitin del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, luego de que diversos periodistas y ciudadanos compartieran reportes del clima donde se advertían tornados.

"No he visto todos los pronósticos del tiempo, sin embargo, con esta intensidad no se presentan", declaró Miguel Treviño.

En entrevista para Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató que sí había pronóstico de lluvia y que ocurrió un fenómeno muy atípico en la región "es muy poco común, sobretodo con esa fuerza y en un periodo tan corto".

"El pronostico de lluvia estaba, pero lo que no estaba es este fenómeno, me parece que se le llama turbonada", comentó Miguel Treviño.

Detalló que de las nueve personas fallecidas, cuatro murieron en el momento, además se contabilizaron 112 personas lesionadas de las cuales 27 tuvieron que ser hospitalizadas y 85 fueron dadas de alta. Aseguro que "ya corresponderá a quienes hagan el peritaje y los pronósticos del tiempo tienen ser tomados en cuenta para dar un veredicto sobre el protocolo que se tenía que haber seguido".

"Personal de protección civil checo la información y no había nada que llevara a la cancelación del evento", sostuvo Miguel Treviño.

Aseguran que el templete se veía desproporcionado

El periodista Manuel López San Martin publicó en redes sociales que "había riesgo de torbellinos y tornados en Nuevo León", aseveró que no se está “politizando la tragedia” y pidió que den la cara por su negligencia, añadió que "el evento de Máynez no debió ocurrir. La muerte de 9 personas no puede quedar impune".

El también periodista Fernando Belaunzarán compartió un reporte donde se alerta de la tormenta y fuertes vientos en el estado del norte del país, "protección Civil del estado tiene que explicar qué hizo con esa información y por qué no previó un accidente como el que trágicamente sucedió en el mitin de MC en San Pedro", publicó.

La asesora en Comunicación, Bárbara Tijerina, publicó en su cuenta de X acusó que la colocación del templete y pendones luce desproporcionado y que no midieron los riesgos.