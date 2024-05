"El gobierno no nos ha dicho nada", dice familiar de mujer herida en mitin de Maynez

Juan Manuel Aguilar, permanece a las afueras del hospital a donde fue llevada su madre, quien resultó herida por el colapso de la estructura en la que se realizaba un mitin del candidato presidencial Jorge Álvarez Maynez, y de la candidata local de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, que dejó nueve muertos en San Pedro, Nuevo León.

Entrevistado por El Heraldo de México, el joven asegura que el gobierno no les ha dado información sobre el estado de salud de su madre y una amiga de ella, quienes acudieron al mitin para ver al grupo "Bronco". "El gobierno no nos ha dicho nada. El gobierno no se ha parado aquí con nosotros, no nos han dado la cara", dijo Aguilar.

Sigue leyendo

A pesar del riesgo de tornado en NL, Miguel Treviño afirma que no había razones para cancelar el mitin de MC que dejó 9 muertos

No estaba ni pronosticado una tormenta, nos tomó por sorpresa: Samuel García sobre 9 muertos en mitin

La madre de Juan Manuel permanece hospitalizada y en espera de ser sometida a una cirugía en la cabeza, en donde presenta una herida de 16 centímetros. "El estado es un poquito delicado, de ella y de la vecina", señala el hombre, quien se enteró aproximadamente media hora después del colapso en el mitin, que suma ya nueve muertos.

"Llegué bien emocionada porque iba a ver a Bronco"

Por otra parte se encuentra Martina Carreño, quien sobrevivió al evento de la noche del miércoles 22 de mayo, al que asistió para ver al grupo Bronco. "Llegué al evento bien emocionada porque iba a ver al grupo (Bronco) y me fui hasta adelante", contó para El Heraldo de México mientras esperaba la atención médica por las lesiones que presenta. Al respecto, la mujer señala que le indicaron 40 días de incapacidad laboral.

"Que se viene un ventarrón y se cayó el escenario, pero el escenario lo vi como que venía lentamente", dijo la mujer, quien contó que corrió cuando vio lo que estaba por suceder. El gobernador del estado Samuel García Sepúlveda informó que en 12 diferentes unidades médicas se atendieron a 121 personas y que solo permanecen aun con atención 25, 8 en cirugía y se perdieron 9 vidas en el cierre de campaña de Lorenia Canavatti en el parque de baseball El Obispo.